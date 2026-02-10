ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ματθαίου: «Υπάρχει θέμα με την συγκέντρωση, πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα»

Δημοσιευτηκε:

Ο Ε.Τ της Πάφου παραχώρησε δηλώσεις στον Super Sport FM 104.0

Διαβάστε όσα είπε ο Χριστόφορος Ματθαίου για την άσχηση αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Πάφος

Για την άσχημη πορεία της ομάδας το τελευταίο δίμηνο: «Δείχνει την άσχημη πραγματικότητα και τη δύσκολη θέση που φέραμε την ομάδα. Αν δεν αντιδράσουμε άμεσα, κινδυνεύουμε να μείνουμε εκτός από όλους τους στόχους».

Αν επηρέασε η αλλαγή προπονητή: «Είναι ξεκάθαρο πως δεν γίνεται να φταίει ένα πράγμα, ένα άτομα. Για την περσινή πρωταθλήτρια να είμαστε τόσο μακριά από την κορυφή, νομίζω φταίμε όλοι, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και ο προπονητής και οι παίκτες, όλοι…»

Δεν άξιζε να γίνει προσπάθεια να κρατήσει η Πάφος τον Καρσέδο: «Αν πιστέψουμε τα δημοσιεύματα, δεν υπάρχει κυπριακή ομάδα που μπορεί να δώσει τόσα λεφτά. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά γράφτηκε για περισσότερα από δύο εκατομμύρια το συμβόλαιο του Καρσέδο. Επαναλαμβάνω πως δεν είμαι σίγουρος, ούτε ο λογιστής του. Φυσικά κατέβαλε προσπάθεια η Πάφος να τον κρατήσει. Δεν είναι ότι δεν τα βρήκαμε, αλλά όταν έρχεται σφήνα μια ομάδα με αυτή την προσφορά είναι δύσκολο να τον κρατήσεις».

Για την επιλογή του Θελάδες: «Υπάρχουν δύο διαφορές. Η κατά του είναι ότι ήρθε στα μέσα της σεζόν σε μια πολύ απαιτητική περίοδο, με παιχνίδια κάθε τρεις ημέρες. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι, είτε είναι ο Θελάδες είτε είναι ο Μουρίνο. Το θετικό είναι πως ήρθε σε μια ομάδα πιο έτοιμη από ότι όταν ανέλαβε ο Καρσέδο. Όσον αφορά την επιλογή, είναι ένας προπονητής με την ίδια φιλοσοφία με τον προκάτοχό του. Υπάρχει θέμα με τη συγκέντρωση, το καθαρό μυαλό, κάπου χάσαμε το πάθος μας. Υπάρχει κόπωση κάποιων παικτών και είναι λογικό. Είναι και το ψυχολογικό κομμάτι όταν έρθουν ήττες».

«Σίγουρα δεν παίρνουμε χαλαρά την κατάσταση. Βλέποντας τις ικανότητες και την ποιότητα των παικτών, εξακολουθούμε να πιστέουμε ότι μπορούμε να ανακάμψουμε. Σίγουρα η Ομόνοια και η ΑΕΚ είναι σε τρομερή κατάσταση και δίκαια βρίσκονται εκεί, όμως έχουμε και τα πλέι οφ όπου όλοι θα χάσουν βαθμούς. Εμείς πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε βαθμούς. Έχουμε και παιχνίδι την Τετάρτη, πρέπει να ξαναβρούμε τη συγκέντρωση που χάσαμε».

 

