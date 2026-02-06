O απόηχος με ΑΠΟΕΛ, αυτό με Ομόνοια και οι… μετοχές του Λούκασεν

Για όλα όσα αφορούν την Πάφο FC αναφέρθηκε μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM o εκπρόσωπος Τύπου της παφιακής ομάδας, Χριστόφορος Ματθαίου.

Για τη νίκη κόντρα στο ΑΠΟΕΛ και το νέο ντέρμπι με την Ομόνοια: «Ήταν πολύ σημαντική νίκη. Είχαμε καλά διαστήματα. Στο τέλος της ημέρας κρατάμε την καλή εμφάνιση και τους τρεις βαθμούς κόντρα σε έναν μεγάλο αντίπαλο. Πλέον με το πόσο δυσκολέψαμε τους εαυτούς μας είναι αναγκαίο κόντρα στην Ομόνοια να έρθει η νίκη. Θα είναι πισωγύρισμα και θα χάσουμε έδαφος αν δεν έρθει η νίκη, αλλά υπάρχει ακόμη δρόμος μέχρι το τέλος. Είναι και τα πλέι-οφ. Είναι σημαντικό παιχνίδι και πρέπει να το χτυπήσουμε».

Για τον κόσμο: «Ήταν πολύ ικανοποιητική η παρουσία του κόσμου. Ελπίζουμε την Κυριακή να είναι ακόμη περισσότεροι και να βοηθήσουν».

Για τα αγωνιστικά: «Σίγουροι απόντες είναι οι Λουκάσεν και Γκόρτερ που είχαν αντικρίσει την κόκκινη μετά το ματς με τον Εθνικό. Ο Γκόρτερ αντιμετωπίζει κι ένα πρόβλημα θα περάσει από εξετάσεις και θα διαπιστώσουμε αν υπάρχει ζημιά και θα ενημερώσουμε. Θα λείψουν οι δύο και από το παιχνίδι κυπέλλου της Τετάρτης. Για τον Ζοάο Κορέια είναι δύσκολο, δεν έχει μπει ακόμη στο κανονικό πρόγραμμα. Είναι μυικό το πρόβλημα που αντιμετώπισε. Ο Γκολντάρ κάνει αγώνα δρόμου και συγκεντρώνει ακόμη περισσότερες πιθανότητες, είναι και θέμα ετοιμότητας θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή».

Για την περίπτωση Λούκασεν και Ολυμπιακό: «Κάτι επίσημο δεν υπάρχει, απλά δημοσιεύματα. Είναι κανονικά ποδοσφαιριστής της ομάδας μας. Εμείς του είχαμε κάνει πρόταση για ανανέωση. Έχει ανεβάσει και τις μετοχές του. Είναι λογικό να τον πολιορκούν ομάδες».

Για Ντιμάτα: «Για τον Ντιμάτα ανακοινώθηκε από την νέα του ομάδα, ήταν λίγο παράξενο, αλλά ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί τα διαδικαστικά. Δεν έχουν κατατεθεί τα σχετικά έγγραφα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Μόλις είναι όλα τελεσίδικα θα ανακοινώσουμε κι εμείς».

Αν θα υπάρξει άλλη αποχώρηση: «Δεν υπάρχει ένδειξη για κάτι τέτοιο».

Για τον Μπρίτο που σκόραρε: «Για μας ήταν κάτι πάρα πολύ θετικό που σκόραρε επίσης. Το χάρηκαν όλοι πάρα πολύ. Κάποιες φορές είναι καλό να περιμένουμε και τι θα πει η ομάδα επίσημα παρά να βλέπουμε δημοσιεύματα που κάποιες φορές δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα».

Για τον Κίνα: «Συμπλήρωσε κάρτες θα είναι κανονικά στην αποστολή με Ομόνοια και θα απουσιάσει από το ματς με την ΑΕΛ».