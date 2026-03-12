Η ενδεκάδα του Ροθάδα στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με την ΑΕΚ

Την Κρίσταλ Πάλας αντιμετωπίζει στις 22:00 η ΑΕΚ στο Λονδίνο, όπου ο Χάβι Ροθάδα θα κάνει το ντεμπούτο του με την ομάδα της Λάρνακας.

Οι κιτρινοπράσινοι ταξίδεψαν με αρκετές απουσίες στην Αγγλία, ο Ισπανός πραγματοποίησε ελάχιστες προπονήσεις, όμως με αέρα αισιοδοξίας, άπαντες ευελπιστούν στο μεγάλο βήμα.

Υπενθυμίζουμε πως η ρεβάνς ορίστηκε για την ερχόμενη Πέμπτη (18/03) στην «Αρένα», όπου θα κλειδώσει το εισιτήριο για τους «8» του Conference League.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ, Γκαρσία, Λέδες, Πονς, Μιραμόν, Ροντέν, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς.