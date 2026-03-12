ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φοβερή και τρομερή η ΑΕΚ στη Σλοβενία, έκανε... πάρτι με τεσσάρα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φοβερή και τρομερή η ΑΕΚ στη Σλοβενία, έκανε... πάρτι με τεσσάρα

Έτοιμη να γράψει Ιστορία στην Αθήνα η αρμάδα του Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ μετέτρεψε σε περίπατο την αναμέτρηση με την Τσέλιε στη Σλοβενία και με το επιβλητικό 4-0 εξασφάλισε από σήμερα την πρόκριση στους προημιτελικούς του Conference League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους γηπεδούχους πετυχαίνοντας τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο (3΄ Βάργκα, 33΄ Κοϊτά, 36΄ Γκατσίνοβιτς) και μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (19/3) στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το τέταρτο γκολ σημείωσε ο Αρόλντ Μουκουντί στο 49΄.

Για τρίτο ματς (με ΑΕΛ και Λεβαδειακό τα δύο προηγούμενα) η ΑΕΚ ευτύχησε να προηγηθεί μέσα στο πρώτο πεντάλεπτο με το πρώτο κόρνερ που κέρδισε. Εκτελεστής ο Μαρίν, με τον Βάργκα να πιάνει την κεφαλιά και να ανοίγει το σκορ μόλις στο 3΄. Απόλυτα κυρίαρχη του παιχνιδιού η Ένωση έχασε σημαντικές ευκαιρίες, με κορυφαία την έξοχη ατομική προσπάθεια του Βάργκα και το σουτ στο δοκάρι στο 11΄. Πήρε όμως αυτό που άξιζε στο 33΄ με τον Κοϊτά να ελίσσεται στην περιοχή και να πλασάρει υποδειγματικά τον Λεμπάν. Τρία λεπτά αργότερα σε μια φάση διαρκεία η ΑΕΚ στάθηκε τυχερή καθώς ο Γκατσίνοβιτς προσπάθησε να «γεμίσει» από δεξιά, όμως η μπάλα πήρε περίεργη τροχιά και κατέληξε στα δίχτυα.

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου (49΄) ο Μαρίν εκτέλεσε φάουλ στο οριζόντιο δοκάρι και ο Μουκουντί στην επαναφορά μπήκε... με τη μπάλα στα δίχτυα για το 4-0. Από το σημείο εκείνο η Ένωση είχε τη δυνατότητα να κάνει και συντήρηση δυνάμεων ενόψει της συνέχειας, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον άλλους τρεις ευρωπαϊκούς αγώνες.

Έτσι, η ΑΕΚ απλώς θα περιμένει ακόμα επτά βράδια για να σφραγίσει την πρόκριση που έχει ιστορικό χαρακτήρα. Είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχει στους «8» ευρωπαϊκής διοργάνωσης, από τότε που καθιερώθηκε φάση ομίλων και στις υπόλοιπες διοργανώσεις εκτός από το Champions League. Είναι, δηλαδή, η πρώτη φορά που ο «Δικέφαλος» μετέχει σε προημιτελικό, έχοντας περάσει από φάση ομίλων (League Phase).

Διαιτητής: Λουϊς Γκοντίνιο (Πορτογαλία)

Κίτρινες: Χρκα, Κάστρο - Πινέδα, Κοϊτά

ΤΣΕΛΙΕ (Ιβάν Μαέφσκι): Λεμπάν, Νιέτο, Μπέιγκερ, Τουτίσκινας (46΄ Ντάνιελ), Καρνίτσνικ, Χρκα (46΄ Νταβίντ Κάστρο), Κβέσιτς (75΄ Κότνικ), Σέσλαρ (85΄ Βίντοβιτς), Βάνσας (57΄ Αβντίλι), Ιοσίφοφ, Κούτσιτς.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα (74΄ Περέιρα), Μαρίν , Κοϊτά (74΄ Κουτέσα), Γκατσίνοβιτς (78΄ Μάνταλος), Γιόβιτς (78΄ Ζίνι), Βάργκα (86΄ Καλοσκάμης)

 

 

 

 

© ANA-MPA S

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πολλοί οι ανοιχτοί λογαριασμοί στο Conference League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ροθάδα: «Να παλέψουμε για κάτι που μοιάζει με όνειρο»

ΑΕΚ

|

Category image

H επιστροφή Λεσόρ έφερε τέλος στον κατήφορο για τον Παναθηναϊκό

EUROLEAGUE

|

Category image

Europa League: Μοναδική... άνετη η Φερεντσβάρος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φοβερή και τρομερή η ΑΕΚ στη Σλοβενία, έκανε... πάρτι με τεσσάρα

Ελλάδα

|

Category image

Ζωντανή για την πρόκριση η ΑΕΚ με υπογραφή Αλομέροβιτς

ΑΕΚ

|

Category image

Ο εξωγήινος Ντουπλάντις «πέταξε» στον ουρανό και έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Συναγερμός με Μιραμόν στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Αγνώριστος ο Ολυμπιακός και ήττα από την Μονακό των πολλών προβλημάτων

EUROLEAGUE

|

Category image

Άντεξε με δέκα και πήρε κεφάλι με Ταμπόρδα ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Φούτσαλ: Ο ΑΠΟΕΛ πήρε το ντέρμπι με 8άρα, η Αραράτ σόκαρε την κυπελλούχο ΑΕΚ και στο ρελαντί η ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Πήραν θέση με ασταμάτητο τραγούδι οι φίλοι της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Η ενδεκάδα του Ροθάδα στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με την ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Το μυθικό χατ τρικ του Βαλβέρδε τον έβαλε σε ένα πολύ σπουδαίο γκρουπ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Παραμένει κάτοικος Πειραιά ο Ελ Κααμπί

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη