Το μυθικό χατ τρικ του Βαλβέρδε τον έβαλε σε ένα πολύ σπουδαίο γκρουπ

Τι κι αν όλοι συμφωνούσαν πως το ζευγάρι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι θα είναι το πιο αμφίρροπο στους «16» του Champions League, ο Φεντερίκο Βαλβέρδε είχε άλλη... άποψη και την εξέφρασε στο χορτάρι του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Με ένα ιστορικό χατ τρικ που θα μνημονεύεται για καιρό, ο Ουρουγουανός πήρε από το χέρι τη «βασίλισσα» και την οδήγησε σε μια τεράστια νίκη (3-0) που της δίνει μεγάλο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Παράλληλα, ο Βαλβέρδε μπήκε και σε ένα πολύ κλειστό και σπουδαίο γκρουπ. Συγκεκριμένα, έγινε ο πέμπτος παίκτης που σκοράρει τρία τέρματα στο πρώτο ημίχρονο ένος νοκ άουτ παιχνιδιού στο Champions League μετά τους Μέσι, Λεβαντόφσκι, Χάαλαντ και Γκόρντον.

Μάλιστα, είναι ο πρώτος μέσος που σημειώνει κάτι τέτοιο, ενώ όσον αφορά τη Ρεάλ Μαδρίτης έγινε ο δεύτερος παίκτης που πετυχαίνει χατ τρικ σε νοκ άουτ ματς της διοργάνωσης και φοράει το περιβραχιόνιο. Ο πρώτος που το έκανε ήταν ο Καρίμ Μπενζεμά κόντρα σε Σίτι και Παρί Σεν Ζερμέν τη σεζόν 2021/22.