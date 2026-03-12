Το μυθικό χατ τρικ του Βαλβέρδε τον έβαλε σε ένα πολύ σπουδαίο γκρουπ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μέσι, ο Λεβαντόφσκι και άλλοι δύο

Τι κι αν όλοι συμφωνούσαν πως το ζευγάρι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Σίτι θα είναι το πιο αμφίρροπο στους «16» του Champions League, ο Φεντερίκο Βαλβέρδε είχε άλλη... άποψη και την εξέφρασε στο χορτάρι του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Με ένα ιστορικό χατ τρικ που θα μνημονεύεται για καιρό, ο Ουρουγουανός πήρε από το χέρι τη «βασίλισσα» και την οδήγησε σε μια τεράστια νίκη (3-0) που της δίνει μεγάλο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Παράλληλα, ο Βαλβέρδε μπήκε και σε ένα πολύ κλειστό και σπουδαίο γκρουπ. Συγκεκριμένα, έγινε ο πέμπτος παίκτης που σκοράρει τρία τέρματα στο πρώτο ημίχρονο ένος νοκ άουτ παιχνιδιού στο Champions League μετά τους Μέσι, Λεβαντόφσκι, Χάαλαντ και Γκόρντον.

Μάλιστα, είναι ο πρώτος μέσος που σημειώνει κάτι τέτοιο, ενώ όσον αφορά τη Ρεάλ Μαδρίτης έγινε ο δεύτερος παίκτης που πετυχαίνει χατ τρικ σε νοκ άουτ ματς της διοργάνωσης και φοράει το περιβραχιόνιο. Ο πρώτος που το έκανε ήταν ο Καρίμ Μπενζεμά κόντρα σε Σίτι και Παρί Σεν Ζερμέν τη σεζόν 2021/22.

Διαβαστε ακομη