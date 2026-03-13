ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Europa League: Μοναδική... άνετη η Φερεντσβάρος

Τα αποτελέσματα μετά τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων του Europa League.

Η Φερεντσβάρος ήταν σαρωτική απέναντι στην Μπράγκα και με τη νίκη της με 2-0 στον πρώτο αγώνα για τους «16» του Europa League κι απέκτησε ισχυρότατο προβάδισμα για την πρόκρισή της στα προημιτελικά, όπου θα περιμένει τους Ούγγρους -εφόσον προκριθούν- ο νικητής του ζευγαριού ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μπέτις (έχει ήδη προβάδισμα το «τριφύλλι» με 1-0).

Οι Μαγυάροι άνοιξαν το σκορ με τον Κανιτσόφσκι στο 32' και «σφράγισαν» τη νίκη τους και το 2-0 με το τέρμα του Τζόζεφ στο 69'. Την ίδια ώρα η Γκενκ, με βασικό τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, νίκησε 1-0 τη Φράιμπουργκ με γκολ του Ελ Ουαχντί, ενώ μεγάλο διπλό πήρε και η Μίντιλαντ επικρατώντας εκτός έδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ με 1-0.

Στο δε Βίγκο, η Θέλτα προηγήθηκε με το γκολ του Ρουέδα, όμως η Λιόν έφυγε αλώβητη απ' την ισπανική πόλη με το γκολ του Έντρικ στο 87'.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στη φάση των «16» του Europa League έχουν ως εξής:

Μπολόνια (Ιταλία)-Ρόμα (Ιταλία) 1-1

(50' Μπερναντέσκι - 72' Πελεγκρίνι)

Λιλ (Γαλλία)- Άστον Βίλα (Αγγλία) 0-1

(61' Γουάτκινς)

Παναθηναϊκός (ΕΛΛΑΔΑ)-Μπέτις (Ισπανία) 1-0

(88' πέν. Ταμπόρδα)

Στουτγκάρδη (Γερμανία)-Πόρτο (Πορτογαλία) 1-2

(40' Ούνταβ - 21' Μοφί, 27' Μόρα)

Θέλτα (Ισπανία)- Λιόν (Γαλλία) 1-1

(25' Ρουέδα - 87' Έντρικ)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 2-0

(32' Κανιτσόφσκι, 69' Τζόζεφ)

Γκενκ (Βέλγιο)- Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-0

(24' Ελ Ουάχντι)

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)- Μίντιλαντ (Δανία) 0-1

(80' Τσο Γκε-Σουνγκ)

ΔΙΕΘΝΗ

