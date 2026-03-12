LIVE: Κρίσταλ Πάλας - ΑΕΚ 0-0
Σέντρα στις 22:00 στο Λονδίνο
Στις 22:00 η ΑΕΚ κοντράρεται στο Λονδίνο με την Κρίσταλ Πάλας, για την φάση των «16» του Conference League.
Η ομάδα της Λάρνακας ευελπιστεί στο θετικό βήμα ενόψει της ρεβάνς (19/03), ώστε να κάνει την έκπληξη και να μεταφέρει στην «Αρένα» την υπόθεση πρόκριση. Υπενθυμίζουμε πως οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν και στην League Phase, όπου η ΑΕΚ επικράτησε 1-0.
Η εξέλιξη του αγώνα
42' - Σπουδαία απόκρουση του Αλομέροβιτς σε τετ-α-τετ με τον Μίτσελ!
13' - Εντυπωσιακό φαλτσαριστό σουτ του Σαρ, μόλις πάνω από την εστία της ΑΕΚ η μπάλα.
11' - Απείλησαν ξανά οι γηπεδούχοι με αδύναμο πλασέ του Λάρσεν, πιο εύκολο το έργο του Αλομέροβιτς που μάζεψε εύκολα.
8' - Τεράστια φάση για την Κρίσταλ Πάλας με πλασέ στην κίνηση του Γκεσάν, το οποίο εξουδετέρωσε δύσκολα αλλά εντυπωσιακά ο Αλομέροβιτς.
1' - Σέντρα στο Λονδίνο.
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Χέντερσον, Ρίτσαρντς, Λακρουά, Κανβό, Τζόνσον, Γουάρντον, Καμάντα, Μίτσελ, Σαρ, Λάρσεν, Γκεσάν.
ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ, Γκαρσία, Λέδες, Πονς, Μιραμόν (29' Ιωάννου), Ροντέν, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς.
ΣΚΟΡΕΡ: - / -
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 40' Γουάρντον / -
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ίγκορ Πάιατς (Κροατία)
ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπόγιαν Ζομπένιτσα (Κροατία), Ίβαν Μίχαλι (Κροατία)
VAR: Ίβαν Μπέμπεκ (Κροατία)