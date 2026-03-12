Ο εξωγήινος Ντουπλάντις «πέταξε» στον ουρανό και έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ!

Το φαινόμενο της εποχής μας, ο Αρμάντ Ντουπλάντις το έκανε ξανά. Ο Μόντο πραγματοποίησε παγκόσμιο ρεκόρ στο μίτινγκ στην Ουψάλα, το οποίο και διοργάνωνε, πηδώντας στα 6.31μ.

Κάπως έτσι, ξεπέρασε τα 6.30μ, που είχε περάσει ο ίδιος στο Τόκιο το φθινόπωρο του 2025.

Ο Ντουπλάντις ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στην Ουψάλα. Περνούσε κάθε όριο με χαρακτηριστική άνεση. Αφού εξασφάλισε τη νίκη απέναντι στον Νορβηγό Γκούτορμσεν στα 6.08μ. ετοιμάστηκε για άλμα στους αιθέρες.

Και φυσικά, τα κατάφερε συνεχίζοντας να γράφει ιστορία στο άλμα επί κοντώ. Θυμίζουμε πως νωρίτερα, ο Εμμανουήλ Καραλής έμεινε χαμηλά στα 5.80μ.

