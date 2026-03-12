Επίσημο: Παραμένει κάτοικος Πειραιά ο Ελ Κααμπί

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με τη φανέλα του Ολυμπιακού θα συνεχίσει να αγωνίζεται και τα επόμενα χρόνια ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί!

Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την επέκταση του συμβολαίου του Μαροκινού επιθετικού, μέσα από ένα video όπου επισκέπτεται το μουσείο του συλλόγου με τον ιδιοκτήτη, Βαγγέλη Μαρινάκη και μαζί βλέπουν τις στιγμές από την ιστορική κατάκτηση του Conference League τη σεζόν 2023/24.

Θυμίζουμε, ότι λίγο νωρίτερα οι Πειραιώτες είχαν προαναγγείλει την ανανέωση του Ελ Κααμπί, ο οποίος διακρινόταν στο μουσείο και με ανοιχτά χέρια, ενώ πάνω του είχε γραφτεί το ιστορικό λεπτό «115:16» όπου πέτυχε το γκολ της νίκης στο μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό κόντρα στη Φιορεντίνα.

Όλες αυτές τις ημέρες η υπόθεση είχε μπει στην τελική της ευθεία, με τον μάνατζερ του παίκτη να βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Έτσι, εκπληρώθηκε τόσο η επιθυμία του Ελ Κααμπί, όσο και των ανθρώπων του Ολυμπιακού για την παραμονή του 32χρονου στην ομάδα του Πειραιά.

Ο Ελ Κααμπί αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2023 στους «ερυθρόλευκους» και σε αυτό το διάστημα έχει αγωνιστεί σε 126 ματς, μετρώντας 78 γκολ και 12 ασίστ. Έχει κατακτήσει με τον Ολυμπιακό τρεις τίτλους. Το Conference League τον Μάιο του 2024, το πρωτάθλημα της σεζόν 2024-25, αλλά και το Κύπελλο Betsson της ίδιας αγωνιστικής περιόδου.