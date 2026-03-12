Φούτσαλ: Ο ΑΠΟΕΛ πήρε το ντέρμπι με 8άρα, η Αραράτ σόκαρε την κυπελλούχο ΑΕΚ και στο ρελαντί η ΑΕΛ

Διεξάχθηκαν την Πέμπτη (12/03) οι άλλοι τρεις αγώνες της β΄ φάσης του πρωταθλήματος Φούτσαλ.

Μετά την Ομόνοια που νίκησε με 8-1 την Ένωση Νέων Λατσιών την Τρίτη (10/03), βήμα πρόκρισης έκαναν επίσης ο ΑΠΟΕΛ, ο Αραράτ και η ΑΕΛ.

Οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας πήραν το ντέρμπι απέναντι στον Απόλλωνα με 8-3 ενώ η κυπελλούχος ΑΕΚ ηττήθηκε στην έδρα της από τον Αραράτ με 0-5.

Τέλος, εύκολη αποστολή είχε η ΑΕΛ με αντίπαλο την Ελπίδα Αστρομερίτη την οποία και κατέβαλε με 5-0.

Σημειώνεται ότι για σκοπούς καταμέτρησης των νικών, δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που έφεραν οι ομάδες στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος και η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες, θα προκριθεί στην επόμενη φάση.

Aποτελέσματα πρώτων αγώνων β’ φάσης

Ομόνοια – ΕΝ Λατσιών 8-1

ΑΕΛ – Ελπίδα Αστρομερίτη 5-0

ΑΠΟΕΛ – Απόλλων 8-3

Skyling ΑΕΚ – Αραράτ 0-5

ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Β’ ΦΑΣΗΣ

Παρασκευή, 13 Μαρτίου

20:30 ΕΝ Λατσιών – Ομόνοια

Δευτέρα, 16 Μαρτίου

20:00 Αραράτ – Skyling ΑΕΚ

20:30 Απόλλων – ΑΠΟΕΛ

Τρίτη, 17 Μαρτίου

20:00 Ελπίδα Αστρομερίτη – ΑΕΛ

Σε περίπτωση που για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης χρειαστεί και τρίτος αγώνας σε οποιοδήποτε ζευγάρι ομάδων, θα καθοριστεί τρίτος αγώνας.