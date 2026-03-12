Φούτσαλ: Ο ΑΠΟΕΛ πήρε το ντέρμπι με 8άρα, η Αραράτ σόκαρε την κυπελλούχο ΑΕΚ και στο ρελαντί η ΑΕΛ
Η ομάδα που θα πανηγυρίσει δύο νίκες, θα πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Διεξάχθηκαν την Πέμπτη (12/03) οι άλλοι τρεις αγώνες της β΄ φάσης του πρωταθλήματος Φούτσαλ.
Μετά την Ομόνοια που νίκησε με 8-1 την Ένωση Νέων Λατσιών την Τρίτη (10/03), βήμα πρόκρισης έκαναν επίσης ο ΑΠΟΕΛ, ο Αραράτ και η ΑΕΛ.
Οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας πήραν το ντέρμπι απέναντι στον Απόλλωνα με 8-3 ενώ η κυπελλούχος ΑΕΚ ηττήθηκε στην έδρα της από τον Αραράτ με 0-5.
Τέλος, εύκολη αποστολή είχε η ΑΕΛ με αντίπαλο την Ελπίδα Αστρομερίτη την οποία και κατέβαλε με 5-0.
Σημειώνεται ότι για σκοπούς καταμέτρησης των νικών, δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα που έφεραν οι ομάδες στην πρώτη φάση του πρωταθλήματος και η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις δύο νίκες, θα προκριθεί στην επόμενη φάση.
Aποτελέσματα πρώτων αγώνων β’ φάσης
Ομόνοια – ΕΝ Λατσιών 8-1
ΑΕΛ – Ελπίδα Αστρομερίτη 5-0
ΑΠΟΕΛ – Απόλλων 8-3
Skyling ΑΕΚ – Αραράτ 0-5
ΔΕΥΤΕΡΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Β’ ΦΑΣΗΣ
Παρασκευή, 13 Μαρτίου
20:30 ΕΝ Λατσιών – Ομόνοια
Δευτέρα, 16 Μαρτίου
20:00 Αραράτ – Skyling ΑΕΚ
20:30 Απόλλων – ΑΠΟΕΛ
Τρίτη, 17 Μαρτίου
20:00 Ελπίδα Αστρομερίτη – ΑΕΛ
Σε περίπτωση που για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης χρειαστεί και τρίτος αγώνας σε οποιοδήποτε ζευγάρι ομάδων, θα καθοριστεί τρίτος αγώνας.