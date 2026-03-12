Άντεξε με δέκα και πήρε κεφάλι με Ταμπόρδα ο Παναθηναϊκός

Με 10 παίκτες από το 58’, με ευρωπαϊκή στόφα, με αντιδραστική διάθεση, με φανέλα με τεράστιο βάρος και κοιτάζοντας κατάματα μια ομάδα της LaLiga, ο Παναθηναϊκός πήρε τεράστιο αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ!

Επιβλήθηκε 1-0 με γκολ του Ταμπόρδα από την άσπρη βούλα στο 88ο λεπτό έπειτα από τρομερή παρουσία του Σφιντέρσκι που μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα πάτησε περιοχή και κέρδισε την παράβαση.

Φοβερά υπερβολική η αποβολή του Ζαρουρί στο 58ο λεπτό, τσίτωσε και δυνάμωσε τους «πράσινους» ο ρέφερι, με το σύνολο του Μπενίτεθ να φτάνει στο θετικό αποτέλεσμα! Επόμενη στάση η Ανδαλουσία και το κυνήγι μιας τρομερής πρόκρισης στους «8» του Europa League (19/03).