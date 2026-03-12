Άντεξε με δέκα και πήρε κεφάλι με Ταμπόρδα ο Παναθηναϊκός
Το «τριφύλλι» επικράτησε 1-0 της Μπέτις και έχει το πάνω χέρι ενόψει της ρεβάνς
Με 10 παίκτες από το 58’, με ευρωπαϊκή στόφα, με αντιδραστική διάθεση, με φανέλα με τεράστιο βάρος και κοιτάζοντας κατάματα μια ομάδα της LaLiga, ο Παναθηναϊκός πήρε τεράστιο αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ!
Επιβλήθηκε 1-0 με γκολ του Ταμπόρδα από την άσπρη βούλα στο 88ο λεπτό έπειτα από τρομερή παρουσία του Σφιντέρσκι που μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα πάτησε περιοχή και κέρδισε την παράβαση.
Φοβερά υπερβολική η αποβολή του Ζαρουρί στο 58ο λεπτό, τσίτωσε και δυνάμωσε τους «πράσινους» ο ρέφερι, με το σύνολο του Μπενίτεθ να φτάνει στο θετικό αποτέλεσμα! Επόμενη στάση η Ανδαλουσία και το κυνήγι μιας τρομερής πρόκρισης στους «8» του Europa League (19/03).