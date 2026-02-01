ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βυθισμένη σε αγωνιστική κρίση - Ψάχνει νέο ξεκίνημα με ΑΠΟΕΛ

Τέταρτη ήττα σε πέντε παιχνίδια για την ομάδα του Θελάδες

Τέταρτη ήττα στα τελευταία πέντε παιχνίδια στη Cyprus League by Stoiximan για την Πάφος FC, κάτι που επιβεβαιώνει ότι η ομάδα περνάει αγωνιστική κρίση, παρότι μεσοβδόμαδα επικράτησε της Σλάβια Πράγας για τη League Phase του Champions League. Όλοι στο κυανόλευκο στρατόπεδο ήλπιζαν ότι απέναντι στον Εθνικό η ομάδα θα κάνει ένα νέο ξεκίνημα, αλλά αυτό δεν έγινε.

Η ασταθής πορεία έχει ως αποτέλεσμα η Πάφος να οπισθοχωρήσει στην 4η θέση, να την προσπεράσει ο Απόλλωνας, ενώ ΑΕΚ και Ομόνοια βρίσκονται στο +6 και στο +8 από τους κυανόλευκους. Μάλιστα, εφόσον νικήσει η Ομόνοια σήμερα, στην Πάφο θα βλέπουν την κορυφή από απόσταση έντεκα βαθμών.

Δεν έφτανε η ήττα της Πάφου από τον Εθνικό, η ομάδα του Θελάδες χάνει για τους επόμενους αγώνες και τους Κόρτερ και Λουκάσεν, οι οποίοι αποβλήθηκαν με απευθείας κόκκινη μετά το τέλος της αναμέτρησης,

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο αφού απαιτείται η ομάδα να ξανά μπει στις ράγες για πρωταγωνιστική πορεία. Οι ποδοσφαιριστές καλούνται να αντιδράσουν στον εξ αναβολής αγώνα της Τετάρτης απέναντι στον ΑΠΟΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Ιδιαίτερη ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα δίνουν τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας. Αναφερόμαστε στους Νικόλα Ιωάννου, Λελέ και Ντάνι Σίλβα.

Οι φίλοι της Πάφου προσδοκούν ότι η ομάδα θα βρει ξανά ρυθμό και σταθερότητα, για να διεκδικήσει με αξιώσεις την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

