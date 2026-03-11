ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η θεωρία που φέρνει την Ατλέτικο υπεύθυνη για τα λάθη των τερματοφυλάκων

Έφταιγε ο Κίνσκι ή το… χορτάρι;

Η Ατλέτικο Μαδρίτης διέλυσε με σκορ 5-2 την Τότεναμ και βρίσκεται με το ενάμιση πόδι στα προημιτελικά του Champions League. Ένα παιχνίδι που ήταν εφιαλτικό για τους Λονδρέζους, αφού δέχτηκαν τέσσερα γκολ στο πρώτο μισό του ημιχρόνου και ο Ιγκόρ Τούντορ αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή τερματοφύλακα από το 17ο λεπτό.

Ο Αντονίν Κίνσκι θεωρείται ως ένας από τους βασικούς υπευθύνους για τον διασυρμό της Τότεναμ, πραγματοποιώντας το χειρότερο δυνατό ντεμπούτο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Σίγουρα, θα κουβαλάει για αρκετό καιρό μέσα του την εν λόγω εμφάνιση, αλλά και αρκετά… νεύρα για την κίνηση του Κροάτη προπονητή του.

«Το γήπεδο μας βοήθησε. Εμείς το έχουμε συνηθίσει, ο αντίπαλος όχι. Προσπαθήσαμε να τους βλάψουμε από την αρχή και αυτό κάναμε», ανέφερε σε δηλώσεις του μετά το ματς ο Γκριζμάν, ενώ στάθηκε και στο πλευρό του Κίνσκι… «Αν ο προπονητής ξεκινήσει με αυτόν τον τερματοφύλακα, πρέπει να το πάει μέχρι τέλους».

Παρόλα αυτά, υπάρχει μια θεωρία που ολοένα γίνεται όλο και πιο… αληθινή. Διότι οι φωνές μεγαλώνουν γύρω από την εν λόγω θεωρία, κατά την οποία η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει την κύρια ευθύνη για τα όσα συνέβησαν στον Τσέχο κίπερ αλλά και σε άλλους τερματοφύλακες αισίως.

Αρκεί να θυμηθούμε πως και προ ημερών σε σοβαρά λάθη είχε υποπέσει και ο Ζοάν Γκαρσία της Μπαρτσελόνα, στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey που διεξήχθη στο «Wanda Metropolitano» και έληξε με 4-0 υπέρ των γηπεδούχων.

Η θεωρία λοιπόν αναφέρει πως η Ατλέτικο Μαδρίτης διατηρεί σκόπιμα σε κακή κατάσταση τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της. Με αυτή την τακτική θέλει να δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό τις ομάδες που βασίζονται σε μεγάλα ποσοστά κατοχής της μπάλας. Σύνολα που αρέσκονται σε κυκλοφορία, συνεχόμενα passing game αλλά και σε build-up, αντιμετωπίζουν ζητήματα όταν αγωνίζονται σε άσχημους αγωνιστικούς χώρους.

Αρκετοί παίκτες γλιστρούν επανειλημμένα στον αγωνιστικό χώρο, η μπάλα αναπηδά απρόβλεπτα στο όχι και τόσο προσεγμένο χορτάρι, η ταχύτητα με την οποία μεταφέρεται η μπάλα είναι διαφορετική. Ας δει κανείς τα λάθη στα οποία υπέπεσαν προσφάτως τόσο ο Κίνσκι όσο και ο Γκαρσία, τα οποία είναι πανομοιότυπα, και μπορεί να αρχίσει να πιστεύει λίγο περισσότερο την εν λόγω θεωρία…

Πάντως, προς… υπεράσπιση των «ροχιμπλάνκος», ο Κόκε είχε κατακρίνει σε δηλώσεις του τον αγωνιστικό χώρο τον περασμένο Φεβρουάριο μετά το ματς με την Μπέτις, λέγοντας πως οι ποδοσφαιριστές γλιστρούν και χρειάζεται βελτίωση του χόρτου.

Διαβαστε ακομη