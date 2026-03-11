Ορίστηκε η χειρουργική επέμβαση για τον Λαΐφη

Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, όπως έγινε γνωστό, μετά το κάταγμα που υπέστη στη μύτη, από το ντέρμπι με την Ανόρθωση. Ο ΑΠΟΕΛ μέσω ανάρτησης ενημερώνει πως η επέμβαση ορίστηκε για την Δευτέρα, 16 Μαρτίου, ενώ ο χρόνος αποθεραπείας θα ξεκαθαρίσει μετέπειτα.

