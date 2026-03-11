Το… βάρος στον Οτσόα ενόψει Μουντιάλ!

Αυξήθηκαν οι πιθανότητες του Οτσόα για να δώσει το παρών του στο Μουντιάλ του ερχόμενου Καλοκαιριού!

Ο πρώτος τερματοφύλακας του Μεξικού, Λουίς Άνχελ Μαλαγκόν, αποκόμισε σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού που θα τον αφήσει εκτός δράσης για τους προσεχείς μήνες, με αποτέλεσμα το… βάρος να πέσει στον κίπερ της ΑΕΛ.

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες από τα Μέσα της χώρας, τότε ο Οτσόα θα βρεθεί σε έκτο (!) Παγκόσμιο Κύπελλο! Υπενθυμίζουμε πως δέχθηκε έντονη κριτική από ρεπορτάζ του Μεξικού που αφορούν στην παρουσία του με τη φανέλα των γαλαζοκιτρίνων, ωστόσο οι πιθανότητες να κληθεί είναι σχεδόν δεδομένες.