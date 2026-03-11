ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το… βάρος στον Οτσόα ενόψει Μουντιάλ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το… βάρος στον Οτσόα ενόψει Μουντιάλ!

Τι αναφέρουν τα ρεπορτάζ από το Μεξικό

Αυξήθηκαν οι πιθανότητες του Οτσόα για να δώσει το παρών του στο Μουντιάλ του ερχόμενου Καλοκαιριού!

Ο πρώτος τερματοφύλακας του Μεξικού, Λουίς Άνχελ Μαλαγκόν, αποκόμισε σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού που θα τον αφήσει εκτός δράσης για τους προσεχείς μήνες, με αποτέλεσμα το… βάρος να πέσει στον κίπερ της ΑΕΛ.

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες από τα Μέσα της χώρας, τότε ο Οτσόα θα βρεθεί σε έκτο (!) Παγκόσμιο Κύπελλο! Υπενθυμίζουμε πως δέχθηκε έντονη κριτική από ρεπορτάζ του Μεξικού που αφορούν στην παρουσία του με τη φανέλα των γαλαζοκιτρίνων, ωστόσο οι πιθανότητες να κληθεί είναι σχεδόν δεδομένες.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χαραλάμπους, ο παίκτης με τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη μεταγραφική αξία στην Κύπρο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Δεν επιτρέπονται τα κόρνερ»!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μπέρδεψε τα «St' James Park» και αντί για το Νιούκαστλ-Μπάρτσα είδε αγώνα 3ης κατηγορίας της Αγγλίας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tελικά πήρε το αεροπλάνο κι έφυγε ο Καραπατάκης!

ΑΕΚ

|

Category image

Αταμάν: «Νομίζω ότι ο Λεσόρ θα είναι στο ρόστερ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ερμής και Ορμήδεια το ζευγάρι του τελικού

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η «τρύπα» στα οικονομικά ίσως αναγκάσει τη Τσέλσι να πουλήσει τον Πάλμερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με Τσιριβέγια η αποστολή των «πράσινων» για τον πρώτο αγώνα με την Μπέτις

Ελλάδα

|

Category image

Τούντορ: «Έβγαλα τον Κίνσκι για να τον βοηθήσω»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ιδιάκεθ άνοιξε τα... χαρτιά του με παράπονο: «Ήταν σαν τυφώνας που με παρέσυρε»

ΑΕΚ

|

Category image

Το β΄ γκρουπ «πλήγωσε» πολύ τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

To Paphos Gran Prix παίρνει τη θέση του Cyprus Gran Fondo στο καλεντάρι της Activate Cyprus

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

«Δένει» τον Ολίσε με νέο ισχυρό συμβόλαιο η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημο: Παρελθόν από τη Μονακό ο Σπανούλης

EUROLEAGUE

|

Category image

Πότε αγωνίζονται οι Κύπριοι αθλητές στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη