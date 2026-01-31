Μεταγραφικό γκάζι στο φινάλε για την Πάφος FC, έκλεισε και Σίλβα

Μετά τους Νικόλα Ιωάννου και Λελέ, η Πάφος FC ανακοίνωσε και την απόκτηση του Ντάνι Σίλβα. Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου:

«Η Πάφος FC ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου Dani Silva με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, έπειτα από την συμφωνία με την FCMidtjylland.

Ο Dani Silva, γεννημένος στις 11 Απριλίου 2000, εντάσσεται στην Πάφος FC με σημαντικές παραστάσεις από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Αναπτύχθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες κορυφαίων πορτογαλικών συλλόγων, όπως οι Benfica, Belenenses, Vitória Setúbal και Vitória Guimarães, πριν καθιερωθεί στο επαγγελματικό επίπεδο.

Ξεχώρισε με τη φανέλα της Vitória Guimarães στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας, πριν συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Αγωνίστηκε στη Serie A με την Hellas Verona και στη συνέχεια στη Δανία με την FC Midtjylland, συμμετέχοντας τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα όσο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Dani Silva αγωνίζεται ως κεντρικός μέσος, διαθέτοντας τακτική αντίληψη, ένταση στο παιχνίδι του και ικανότητα να προσφέρει τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά. Η εμπειρία του από διαφορετικά πρωταθλήματα ενισχύει ουσιαστικά τη μεσαία γραμμή της Πάφος FC.

Η Πάφος FC καλωσορίζει τον Dani Silva και του εύχεται κάθε επιτυχία».