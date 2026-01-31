«Παφίτης» ο Λελέ!

Μεταγραφική ανακοίνωση από την Πάφο με την απόκτηση του Λεάντερσον ντα Σίλβα Ζενέζιο, γνωστός ως Λελέ. Αναλυτικά:

«Η Πάφος FC ανακοινώνει την απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού Leanderson da Silva Genésio, γνωστού ως Lelê, με τη μορφή δανεισμού, έπειτα από συμφωνία με την Fluminense FC.

Ο Lelê, γεννημένος στις 1 Οκτωβρίου 1997, εντάσσεται στην Πάφος FC ως δυνατός επιθετικός με αποδεδειγμένη ικανότητα στο σκοράρισμα και εμπειρίες από το ποδόσφαιρο της Βραζιλίας.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Itaboraí Profute, όπου ξεχώρισε από νωρίς πριν καθιερωθεί ως βασική επιθετική επιλογή στη Volta Redonda, όπου αποτέλεσε σημαντική απειλή για τις αντίπαλες άμυνες και συνέβαλε σημαντικά στην επιθετική λειτουργία της ομάδας. Το 2023 υπέγραψε για λογαριασμό της Fluminense FC, όπου αγωνίστηκε στην κορυφαία κατηγορία του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος.

Γνωστός για τη δύναμή του και την ικανότητά του στον αέρα, ο Lelê προσθέτει ταχύτητα, δημιουργικότητα και βάθος στην επίθεση της Πάφος FC, ενισχύοντας την ομάδα.

Η Πάφος FC καλωσορίζει θερμά τον Lelê και του εύχεται κάθε επιτυχία».