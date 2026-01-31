ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Επίθεση» στην ηγεσία του συλλόγου από τους οργανωμένους της Πάφου: «Ομάδα μοντέλο την έκανες μπουρδέλο»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Επίθεση» στην ηγεσία του συλλόγου από τους οργανωμένους της Πάφου: «Ομάδα μοντέλο την έκανες μπουρδέλο»

Ανακοίνωση από τους οργανωμένους οπαδούς της Πάφου.

Καυστική ανακοίνωση από τους οργανωμένους οπαδούς της Πάφου μετά την ήττα από τον Εθνικό. 

«Είπαμε να μην ανοίξουμε το στόμα μας εώς τώρα για το τι συμβαίνει στην ομάδα εδώ και μήνες αλλά η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει.

Η εικόνα της Πάφου στα τελευταία παιχνίδια δεν προσβάλλει απλώς το ποδόσφαιρο· προσβάλλει τον ίδιο τον κόσμο της ομάδας. Μια ομάδα χωρίς ταυτότητα, χωρίς πλάνο, χωρίς πάθος. Ένα σύνολο που μπαίνει στο γήπεδο λες και κάνει αγγαρεία.

Όλοι μα όλοι έκρυβαν τα προβλήματα της ομάδας κάτω από το χαλί λόγω της ευρώπης γιατι ομολογουμένως κάναμε μια τεράστια πορεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα ανεκτούμε να βλέπουμε αυτό το ΧΑΛΙ στο πρωτάθλημα.

Και όταν αυτό επαναλαμβάνεται, η ευθύνη δεν μπορεί να φορτώνεται άλλο στους παίκτες ή στον εκάστοτε προπονητή. Η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται στην ηγεσία. Ο υποτιθέμενος «κύριος» και η διοικητική του διαχείριση έχουν καταφέρει το ακατόρθωτο: να μετατρέψουν μια ομάδα με προοπτική σε ένα ποδοσφαιρικό χάος.

Αποφάσεις χωρίς λογική, πειράματα χωρίς κατεύθυνση και μια διαρκής αίσθηση ότι κανείς δεν ξέρει τι θέλει να παίξει η ΠΑΦΟΣ. Το αποτέλεσμα; Μηδέν ποδόσφαιρο, μηδέν εξέλιξη, μηδέν σεβασμός στον κόσμο που πληρώνει, ταξιδεύει και στηρίζει.

Η ΠΑΦΟΣ δεν είναι playground για τα διοικητικά σου πειράματα.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ…

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΙ. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΛΙΓΟΣΤΕΥΕΙ.

ΥΓ: ΟΜΑΔΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕΣ ΜΠΟΥΡΔΕΛΟ.

ΤΕΡΑΣΤΙΕ ΛΟΜΑΚΙΝ ΠΑΡΕ ΜΕΤΡΑ ΠΡΙΝ ΤΑ ΠΑΡΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ».

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εκιτικέ και Βιρτς «υπέγραψαν» την «παράσταση» της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημα «Ταξίαρχος» ο Κάστανος για ένα εξάμηνο

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Στο οπλοστάσιο του Απόλλωνα ο Εσκρίτσε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στα μαυροπράσινα οι Κοβαλένκο και Γουίλερ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Επισημοποιήθηκε το διπλό «κτύπημα» στα αριστερά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αντέδρασε η Νάπολι κι έμεινε «ζωντανή» για τον τίτλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοινώθηκε και ο 4ος στην ΑΕΚ - Στα κιτρινοπράσινα ο Καρδέρο

ΑΕΚ

|

Category image

Ο τραυματισμός Τεχράνυ έφερε... ανακατατάξεις στο Ακρίτας - Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΑΕΚ που βάζει πίεση, ο ΑΠΟΕΛ που χαμογέλασε ξανά και ο κατήφορος της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκες με... σβηστές τις μηχανές για Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνό

Κύπρος

|

Category image

Γ. Κωστής: «Σήμερα φάνηκε η κούραση πνευματικά και σωματικά»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μεταγραφικό γκάζι στο φινάλε για την Πάφος FC, έκλεισε και Σίλβα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

BINTEO: Έτσι ήρθε η γαλαζοκίτρινη απόδραση από το ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Μπορεί να είναι θέμα και μαύρης γάτα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βρήκε έμπειρο αριστερό μπακ η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη