Συμφωνία Πάφος FC – Φλουμινένσε για τον Λελέ

Η Πάφος FC ήρθε σε συμφωνία με τη Φλουμινένσε για την απόκτηση του Λεάντερσον ντα Σίλβα Ζενέζιο, γνωστός ως Λελέ, με τη μορφή δανεισμού μέχρι το καλοκαίρι, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, στη συμφωνία περιλαμβάνεται και δικαίωμα αγοράς. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός αναμένεται στην Κύπρο το επόμενο διάστημα.

Στην Πάφο εκτιμούν ότι πρόκειται για ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει άμεσα λύσεις, ενόψει των αυξημένων αγωνιστικών υποχρεώσεων σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, με στόχο τη διατήρηση της ομάδας σε πρωταγωνιστική τροχιά.