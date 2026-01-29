Θελάδες: «Όλοι έβαλαν την Πάφος FC στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ευρώπης»

Περήφανος δήλωσε ο προπονητής της Πάφου Άλμπερτ Θελάδες μετά τη νίκη με 4-1 επί της Σλάβια Πράγας, για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

«Είμαι περήφανος για όλους! Πριν τον αγώνα είπαμε ότι πρέπει να νικήσουμε και να δούμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Στο τέλος δεν ήταν αρκετό αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε τι έκανε αυτή η ομάδα στη διοργάνωση. Όλοι έβαλαν την Πάφος FC στον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ευρώπης. Είναι δύσκολο να νικήσεις 4-1 στο Champions League γιατί όλα τα ματς είναι δύσκολα κόντρα στις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και του κόσμου. Ολοκληρώσαμε το ταξίδι αυτό και είπαμε αντίο με περηφάνια και με ένα θρίαμβο».