Ευαγόρας Παλληκαρίδης: Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται...

Η Πάφος FC φιλοξονεί την Σλάβια Πράγας στο «Άλφαμέγα» και οι φίλοι της, όπως κάνουν πάντα, ανήρτησαν πανό με τον Ευαγόρα Παλληκαρίδη! Και έτσι πρέπει να γίνεται!

Άλλωστε, πρόκειται για ενα από τα κορυφαία σύμβολα του απελευθερωτικού αγώνα των Κυπρίων κατά των Άγγλων (1955-1959), που κοσμεί και το έμβλημα της Πάφου.

Την ιστορία μας οφείλουμε να τη θυμόμαστε και να την τιμούμε. Ειδικά όταν τα κυπριακά σωματεία εκπροσωπούν τον τόπο μας στη διεθνή σκηνή. Για να μαθαίνουν και οι ξένοι...