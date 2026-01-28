LIVE: Πάφος FC - Σλάβια Πράγας 1-0

Το τελευταίο της αγώνα στη League phase του Champions League δίνει η Πάφος FC απέναντι στη Σλάβια Πράγας.

Και μοναδικό ζητούμενο είναι η νίκη που με κάποια ευνοϊκά αποτελέσματα, ίσως της δώσουν θέση στην 24άδα έτσι ώστε να συνεχίσει το ταξίδι της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η Πάφος FC μπαίνει σε αυτό το φινάλε από την 30ή θέση με έξι βαθμούς. Και μαζί με τη νίκη, θα ήθελε και πολλά γκολ ώστε να βελτιώσει ακόμη πιο καλά τη θέση της.

Το LIVE του αγώνα

24΄ - Τρομερή ευκαιρία με τον Τσαντ ο οποίος απέναντι από τον Γκορτέρ, πλάσαρε έξω. Προηγήθηκε σοβαρό λάθος στην άμυνα.

17΄ - ΓΚΟΛ για την Πάφος FC: Εκπληκτικό γκολ από τον Ρουμάνο μέσο ο οποίος με έναν κεραυνό με το αριστερό, άνοιξε το σκορ.

14΄ - Ο Γκόρτερ σταματά με τα πόδια το πλασέ του Πρέκοπ.

Ξεκίνησε το παιχνίδι στη Λεμεσό.

ΠΑΦΟΣ FC: Γκορτέρ, Μπρούνο, Λουκάσεν, Λουίζ, Πηλέας, Όρσιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ, Κίνα, Ζάζα, Άντερσον.

ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ: Στάνεκ, Ζίμα, Ογκμπού, Τσάλουπεκ, Σάντλεκ, Ντόρλεϊ, Ντούντερα, Μποντζί, Τσαντ, Προβόντ, Πρέκοπ.

ΣΚΟΡΕΡ: 17΄ Ντράγκομιρ /-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τόμπιας Στίλερ (Γερμανία)

VAR: Μπέτζιαμιν Μπραντ