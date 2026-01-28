«Ο Καρσέδο ήταν οι λόγος που έφυγα από την Πάφο, είπα στον ιδιοκτήτη ότι δεν θα έπαιζα υπό τις οδηγίες του

Ο κεντρικός αμυντικός του Απόλλωνα μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους λόγους που αποχώρησε από την Πάφο.

Κβίντα: «Θέλουν να με κάνουν Κύπριο!»

Διαβάστε όσα είπε:

«Δεν ήθελα να συνεχίσω υπό τον προπονητή Καρσέδο. Είπα στον ιδιοκτήτη ότι παραιτούμαι, ότι δεν θα έπαιζα υπό τις οδηγίες του. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω πολύ γι' αυτό. Δεν είχα παίξει μισό χρόνο εξαιτίας αυτού, οπότε χαίρομαι που τελείωσε. Στο τέλος, νομίζω ότι εξελίχθηκε όσο καλά θα μπορούσε να ήταν και για τις δύο πλευρές. Αυτή είναι η ποδοσφαιρική ζωή. Δεν έχει νόημα να ανησυχώ για το γεγονός ότι δεν είμαι εκεί τώρα. Πάντα λέω ότι όλα έχουν λόγο και είμαι χαρούμενος στον Απόλλωνα».