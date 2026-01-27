Κβίντα: «Θέλουν να με κάνουν Κύπριο!»

Ο 29χρονος Τσέχος των γαλάζιων μίλησε στο Livesport Zprávy και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως υπάρχει ενδεχόμενο να γίνει Κύπριος, συνεπώς να αγωνιστεί και στην Εθνική μας.

Το σχετικό απόσπασμα από την συνέντευξή του:

«Εάν έρθει μία κλήση από την Εθνική (σ.σ Τσεχίας) δεν πρόκειται να διστάσω. Από την στιγμή όμως που δεν υπάρχει κάτι τώρα, είναι και η Κύπρος που είναι κάτι του παρόντος. Εδώ θέλουν να με κάνουν Κύπριο αλλά για την ώρα δεν το σκέφτομαι πολύ. Θα δούμε όμως στο μέλλον»