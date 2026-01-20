Ο ένας δεν πάει Αγγλία, οι άλλοι δυο ταξίδι... και βλέπουμε

Ως γνωστό, πέραν από την ήττα από τον Ολυμπιακό, το παιχνίδι άφησε και αγωνιστικές πληγές στην Πάφο FC, με τους Νταβίντ Λουίζ, Γκολντάρ και Κορέια να αποκομίσουν προβλήματα τραυματισμού.

Οι δυο πρώτοι πάντως βρίσκονται στο αεροπλάνο για το ταξίδι στο Λονδίνο, όπου την Τετάρτη οι πρωταθλητές θα αντιμετωπίσουν την Τσέλσι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Aνάλογα από την κατάστασή τους στην σημερινή τελευταία προπόνηση θα ξεκαθαριστεί κατά πόσον θα υπολογίζονται.

Όσον αφορά στον τρίτο έμεινε στην Κύπρο προκειμένου να ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας.