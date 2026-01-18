Πονοκέφαλος σε... πολλά μέτωπα

Δεν είναι μόνο η ήττα στο ΓΣΠ από τον Ολυμπιακό και το ενδεχόμενο αύξησης της διαφοράς από την κορυφή που έφερε προβληματισμό στις τάξεις της Πάφου. Το γεγονός ότι η ήττα συνοδεύτηκε από κακή εμφάνιση αυξάνει τον προβληματισμό στους κυανόλευκους, πόσο μάλλον όταν την Τετάρτη (22:00) η ομάδα… έχει να ανέβει ένα βουνό αφού θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι στο Λονδίνο, για τη 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η απογοητευτική εμφάνιση στη Λευκωσία πονοκεφαλιάζει έντονα τον Άλμπερτ Θελάδες. Οι κυανόλευκοι ήταν πολύ μακριά από τον καλό τους εαυτό, παρουσιάστηκαν χωρίς ενέργεια και αυτοματισμούς και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολόγησαν τον τίτλο του φαβορί. Αντιθέτως, η νίκη του Ολυμπιακού ήταν πέρα για πέρα δίκαιη!

Ταυτόχρονα, προβληματισμός υπάρχει και στη διοίκηση, η οποία σε συνεννόηση με τον Θελάδες θα εντείνουν τις προσπάθειες για ενίσχυση. Είναι ξεκάθαρο ότι μερικοί ποδοσφαιριστές της ομάδας έχουν τραβήξει μεγάλο κουπί κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς και χρειάζονται ανάσες.

Δεν έφταναν όλα αυτά, στις τάξεις της Πάφου επικρατεί αγωνία για τους Νταβίντ Λουίζ, Νταβίντ Γκολντάρ και Ζοάο Κορέια, οι οποίοι αποχώρησαν με ενοχλήσεις από τον αγώνα στη Λευκωσία. Αύριο αναμένεται να υπάρξει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη σοβαρότητα των τραυματισμών τους.

Είναι αυτονόητο ότι επικρατεί μεγάλος προβληματισμός όσον αφορά το κέντρο της άμυνας σε περίπτωση που δεν αγωνιστούν στα επόμενα παιχνίδια οι Λουίζ και Γκολντάρ.