Η 11η φορά Μπεργκ - Κετσπάγια και η Premier League που τους ενώνει...

Χένινγκ Μπεργκ και Τιμούρ Κετσπάγια έχουν αλληλοεκτίμηση ο ένας για τον άλλο. Τους ενώνει η... Premier League αφού έπαιξαν μπάλα στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Το απόγευμα (16:00) θα συναντηθούν για 11η φορά, με τον προπονητή της Ομόνοιας να έχει ξεκάθαρα το πάνω χέρι.

Μετρά πέντε νίκες έναντι μόλις μία του τεχνικού της Ανόρθωσης ενώ τέσσερα ματς, έληξαν στην ισοπαλία.