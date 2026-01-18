ΑΕΛ/Ομόνοια: Σοβαρό θέμα…

Η κριτική για τον αθλητικό δικαστή Αριστοτέλη Βρυωνίδη κορυφώνεται, με ΑΕΛ και Ομόνοια να εμφανίζονται δυσαρεστημένες από τη διαχείριση των πειθαρχικών υποθέσεων.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, αμφότερες οι ομάδες εγείρουν ζητήματα ασυνέπειας και ανομοιομορφίας στις αποφάσεις, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία και την ισονομία της διαδικασίας. Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό και απαιτεί πλήρη διερεύνηση, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στον θεσμό της Αθλητικής Δικαιοσύνης.

Αφού η ΚΟΠ ακούσει με τη δέουσα προσοχή τις ομάδες οφείλει να διερευνήσει προσεκτικά τις καταγγελίες τους. Αλίμονο αν αφεθεί αυτό το σημαντικό ζήτημα στον «αέρα». Άλλωστε, πρόκειται για έναν από τους βασικότερους θεσμούς της ΚΟΠ και δεν πρέπει να παραταθεί η αναστάτωση.

Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πρέπει να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη στη λειτουργία της Αθλητικής Δικαιοσύνης.

Α.Σ.