LIVE: Ολυμπιακός - Πάφος 0-0

Με τον αγώνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Πάφο που διεξάγεται στο ΓΣΠ ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Οι πρωταθλητές θα επιδιώξουν να πάρουν τη δεύτερη διαδοχική τους νίκη προκειμένου να ανέβουν στην κορυφή της βαθμολογίας (ενδεχομένως για μία μέρα), την ώρα που οι μαυροπράσινοι θα ψάξουν την έκπληξη και την επιστρφοή στα τρίποντα μετά από πέντε αγώνες.

Η εξέλιξη του αγώνα

30' Ευκαιρία και για την Πάφο στην αντεπίθεση, «όχι» του Ταλιχμανίδη στον Ντιμάτα.

29' Πήγε να απειλήσει ξανά με Πική ο Ολυμπιακός, κόντραρε το σουτ του.

26' Aγγίζει το γκολ ο Ολυμπιακός, μόλις πάνω από τα δοκάρια το σουτ του Βιεϊρίνια.

20' Μεγάλη διπλή ευκαιρία για την Πάφο με τον Ταλιχμανίδη να αποκρούει το σουτ του Γκολντάρ ενώ ακολούθως αυτό του Σούνιτς έφυγε έξω.

12' Αναγκαστική αλλαγή για την Πάφο, Γκολντάρ στη θέση του Λουίζ.

4' Σουτ του Σούνιτς, έξω.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Φελίπε, Χρίστου, Μπαρμπόσα, Γκόμες, Κονομής Σ. Χαραλάμπους, Bιεϊρίνια, Μπράντονιτς, Ομορόβα, Πική.

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Κίνα, Λουκάσεν, Λουίζ (12΄ Γκολντάρ), Πηλέας, Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ, Κορέια, Όρσιτς, Ντιμάτα.

ΣΚΟΡΕΡ: - / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / -

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Δημητρίου Ανδρέας