ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τα νέα δεδομένα στην κορυφή και όχι μόνο

Με δύο νίκες των φαβορί και μία... έκπληξη στο φινάλε της βραδιάς, ολοκληρώθηκε το πρώτο «πιάτο» της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ξεχώρισε η σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού επί της Πάφου με 2-0 η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα στην κορυφή, καθώς η Ομόνοια με τυχόν νίκη την Κυριακή επί της Ανόρθωσης θα ξεφύγει στο +5 από τη δεύτερη θέση και θα κατέχει την πρωτιά χωρίς την... υποσημείωση ότι θα έχει αγώνα περισσότερο (δεδομένου ότι η Πάφος «χρωστά» το ματς με τον ΑΠΟΕΛ). Οι μαυροπράσινοι με τη μεγάλη τους νίκη ανέβηκαν στους 20 βαθμούς κι απομακρύνθηκαν από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας ο Άρης παρά τη μέτρια εμφάνισή του επικράτησε με 3-0 του Εθνικού στο Δασάκι κι έπιασε την Πάφο στη δεύτερη θέση μειώνοντας στο -2 από την Ομόνοια, έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο από αμφότερες, με τους Αχνιώτες να δέχονται δέκατη σερί ήττα και να μένουν εντός της ζώνης του υποβιβασμού.

Διπλό πήρε λίγο αργότερα και η ΑΕΛ η οποία κέρδισε με 2-0 τον Ακρίτα και μείωσε στο -3 από τον έκτο Απόλλωνα και στο -5 από τον πέμπτο ΑΠΟΕΛ που αγωνίζονται μεταξύ τους την Κυριακή.

Δείτε τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα της αγωνιστικής και τη βαθμολογία:

Η 18η αγωνιστική

Σάββατο 17/1

Εθνικός - Άρης 0-3

(8΄, 26΄ Κακουλλής, 83΄ Εφαγκέ)

Ακρίτας - ΑΕΛ 0-2

(20΄, 41΄ Σαβό)

Ολυμπιακός - Πάφος 2-0

(72΄ Χαραλάμπους, 79΄ Φελίπε)

Κυριακή 18/1

16:00 Ομόνοια - Ανόρθωση

17:00 ΑΕΚ - Κρασάβα ΕΝΥ Ύψωνα

19:00 Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

Δευτέρα 19/1

19:00 Ομόνοια Αραδίππου - Ένωση

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ