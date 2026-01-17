ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τα νέα δεδομένα στην κορυφή και όχι μόνο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τα νέα δεδομένα στην κορυφή και όχι μόνο

Με δύο νίκες των φαβορί και μία... έκπληξη στο φινάλε της βραδιάς, ολοκληρώθηκε το πρώτο «πιάτο» της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ξεχώρισε η σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού επί της Πάφου με 2-0 η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα στην κορυφή, καθώς η Ομόνοια με τυχόν νίκη την Κυριακή επί της Ανόρθωσης θα ξεφύγει στο +5 από τη δεύτερη θέση και θα κατέχει την πρωτιά χωρίς την... υποσημείωση ότι θα έχει αγώνα περισσότερο (δεδομένου ότι η Πάφος «χρωστά» το ματς με τον ΑΠΟΕΛ). Οι μαυροπράσινοι με τη μεγάλη τους νίκη ανέβηκαν στους 20 βαθμούς κι απομακρύνθηκαν από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας ο Άρης παρά τη μέτρια εμφάνισή του επικράτησε με 3-0 του Εθνικού στο Δασάκι κι έπιασε την Πάφο στη δεύτερη θέση μειώνοντας στο -2 από την Ομόνοια, έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο από αμφότερες, με τους Αχνιώτες να δέχονται δέκατη σερί ήττα και να μένουν εντός της ζώνης του υποβιβασμού.

Διπλό πήρε λίγο αργότερα και η ΑΕΛ η οποία κέρδισε με 2-0 τον Ακρίτα και μείωσε στο -3 από τον έκτο Απόλλωνα και στο -5 από τον πέμπτο ΑΠΟΕΛ που αγωνίζονται μεταξύ τους την Κυριακή.

Δείτε τα αποτελέσματα, το πρόγραμμα της αγωνιστικής και τη βαθμολογία:

Η 18η αγωνιστική

Σάββατο 17/1

Εθνικός - Άρης 0-3

(8΄, 26΄ Κακουλλής, 83΄ Εφαγκέ)

Ακρίτας - ΑΕΛ 0-2

(20΄, 41΄ Σαβό)

Ολυμπιακός - Πάφος 2-0

(72΄ Χαραλάμπους, 79΄ Φελίπε)

Κυριακή 18/1

16:00 Ομόνοια - Ανόρθωση

17:00 ΑΕΚ - Κρασάβα ΕΝΥ Ύψωνα

19:00 Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

Δευτέρα 19/1

19:00 Ομόνοια Αραδίππου - Ένωση

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑΑΠΟΕΛΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣΑΝΟΡΘΩΣΗΑΕΛΑΠΟΛΛΩΝΑΡΗΣΑΕΚΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΠΑΦΟΣ FCΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το χέρι του Άινα που σήκωσε συζήτηση στο Φόρεστ-Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με τέσσερις απουσίες στο ματς τον με ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Βινίσιους: Η ακραία γιούχα που δέχθηκε από τον κόσμο του «Μπερναμπέου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τα νέα δεδομένα στην κορυφή και όχι μόνο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πεντάρα της Μπάγερν στη Λειψία με ανατροπή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκέλαρε και έχασε την ευκαιρία για το +9 η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ασταμάτητη ΑΕΚ και 13/13

Κύπρος

|

Category image

Σημαντικό βήμα για την τρίτη θέση η ΑΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Με εκπληκτικό Wright υπέταξε τον ΑΠΟΕΛ ο Κεραυνός

Κύπρος

|

Category image

Κωστή: «Οι παίκτες μου έχουν ψυχή, καρδιά και [...]»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θελάδες: «Δεν έχω αμφιβολία ότι θα ανακάμψουμε - Στο Λονδίνο για το καλύτερο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Από την άσπρη βούλα νικήτρια στον μικρό τελικό η Νιγηρία του Ουζόχο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Συνεχίζει το κυνήγι της κορυφής η Νάπολι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Xαστούκι του Ολυμπιακού στην Πάφο που πήρε και τρία... σουβενίρ για Τσέλσι!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη