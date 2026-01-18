Πρεμιέρα με νίκη για την Σάκκαρη στο Australian Open

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών (Νο 52 στην παγκόσμια κατάταξη), χρειάσθηκε μία ώρα και 19 λεπτά για να νικήσει με 6-4, 6-2 την αντίπαλο της και στον δεύτερο γύρο θ' αντιμετωπίσει (21/1) την νικήτρια του αγώνα μεταξύ της Ντόνα Βέκιτς και της Μίρα Αντρέεβα.

Η Σάκκαρη πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και πέτυχε έναν εντυπωσιακό πόντο στο δεύτερο σετ, όταν προηγείτο με 4-2 και μετά από το σέρβις της Ζανζάν, πέρασε την μπάλα δίπλα από τον φιλέ!

«Δεν έχω καταφέρει τέτοιο κτύπημα στην ζωή μου. Είμαι 30 ετών και παίζω τένις εδώ και 25 χρόνια και δεν μπορούσα ποτέ να φαντασθώ ότι μπορώ να το πετύχω. Το έχετε δει από τον Ρότζερ (Φέντερερ) και τον Κάρλος (Αλκαράθ) και τώρα από εμένα... Πιστεύω ότι βάζει υποψηφιότητα για τον πόντο του τουρνουά», δήλωσε εμφανώς ικανοποιημένη η Σάκκαρη, μετά το τέλος της αναμέτρησης.