Σενάριο-βόμβα στη Γερμανία: Η Σάλκε θέλει τον Έντιν Τζέκο

Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό μεταγραφικό σενάριο έρχεται από τη Γερμανία και αφορά τη Σάλκε, η οποία φέρεται να έχει στο στόχαστρό της τον Έντιν Τζέκο. Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, υπάρχει έντονη επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, γεγονός που δίνει βάση στο ενδεχόμενο μιας σπουδαίας επιστροφής του Βόσνιου φορ στη Γερμανία.

Η Σάλκε επιχειρεί να αξιοποιήσει και τον έντονο συναισθηματικό δεσμό που υπάρχει, καθώς τόσο ο προπονητής Μίρον Μούσλιτς όσο και ο στόπερ Νίκολα Κάτιτς έχουν γεννηθεί στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπως και ο Τζέκο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κάτιτς είχε χαρίσει στον Μούσλιτς φανέλα του Τζέκο, την οποία ο τεχνικός των «βασιλικών μπλε» είχε παρουσιάσει δημόσια, μιλώντας με ιδιαίτερη συγκίνηση για τον αρχηγό της εθνικής Βοσνίας.

Ο ίδιος ο Μούσλιτς, ερωτηθείς για πιθανές μεταγραφικές κινήσεις, απέφυγε να επιβεβαιώσει ονόματα, τονίζοντας ωστόσο ότι υπάρχει ομαδική δουλειά σε διοικητικό και αγωνιστικό επίπεδο, με όλες τις συζητήσεις να παραμένουν εντός συλλόγου.

Παρά το ενδιαφέρον της Σάλκε, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται. Υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός από τη Γαλλία και συγκεκριμένα από την Παρί FC, η οποία διαθέτει ισχυρή οικονομική υποστήριξη και μπορεί να προσφέρει τόσο υψηλότερο συμβόλαιο όσο και συμμετοχή σε κορυφαίο πρωτάθλημα.

Την ίδια στιγμή, ο αθλητικός διευθυντής της Σάλκε συνεχίζει να «χτενίζει» την αγορά για επιθετικές λύσεις. Ένα ακόμη όνομα που βρίσκεται ψηλά στη λίστα είναι ο Μάριν Λιούμπισιτς της Ουνιόν Βερολίνου, αν και το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης περίπτωσης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητικό.

Πηγή: sport-fm.gr