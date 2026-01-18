Θέλω να πιστεύω ότι έχουν κρίση

Θέλω να πιστεύω πως οι ποδοσφαιρόφιλοι έχουν την κρίση να καταλάβουν αν αυτά που τους «σερβίρουν» είναι στη σφαίρα της πραγματικότητας. Είτε αυτά προέρχονται από την ίδια την ομάδα τους είτε από διάφορα δημοσιεύματα.

Γιατί το τελευταίο διάστημα, κάποιοι θεωρούν πως απευθύνονται σε UFΟ. Και βλέποντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις αντιδράσεις, νιώθω λίγη ανακούφιση γιατί, ναι, τους έχουν καταλάβει.

Α, και η έλλειψη ενημέρωσης από τις ίδιες τις ομάδες οδηγεί σε εικασίες και σενάρια φαντασίας, που είναι είναι ζημιογόνα. Ας το αντιληφθούν και να μην τα ρίχνουν στους δημοσιογράφους. Ας κοιτάξουν τα δικά τους λάθη και παραλείψεις. Μόνο έτσι θα βρουν τα πατήματά τους και την... υγεία τους.

Κρίστοφερ