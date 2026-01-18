Ο Τζόρντι Κρόιφ τεχνικός διευθυντής στον Αγιαξ

Στον Άγιαξ, που την επόμενη Τετάρτη υποδέχεται τον Ολυμπιακό για το Champions League (28/1), επέστρεψε ο Τζόρντι Κρόιφ. Ο γιος του θρυλικού Γιόχαν αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού διευθυντή από την 1η Φεβρουαρίου, με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2028.

«Είναι πραγματικά ξεχωριστό να βρίσκομαι εδώ και να υπογράφω το συμβόλαιό μου. Στο γήπεδο που φέρει το όνομα του πατέρα μου και για τον σύλλογο που ήταν σημαντικός για εμένα από τα νιάτα μου», ανέφερε ο Τζόρντι Κρόιφ, που καλείται να συνεφέρει αγωνιστικά τον «Αίαντα», ο οποίος φέτος παραπαίει.

Πρώτο μέλημα του Κρόιφ είναι η πρόσληψη νέου προπονητή μετά την απόλυση του Τζόνι Χάιτινχα τον Νοέμβριο, καθώς ο Αγιαξ παρά το γεγονός ότι έχει συνηθίσει στην κορυφή του ολλανδικού πρωταθλήματος, δεν έχει στεφθεί πρωταθλητής από το 2022. Λίγο πριν τα μισά της σεζόν, βρίσκεται ήδη 18 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, Αϊντχόφεν, ενώ στο Champions League, με μόλις τρεις βαθμούς, βρίσκεται στην 34η θέση από τις 36 ομάδες, που συμμετέχουν στην διοργάνωση.

