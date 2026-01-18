«Βόμβες»... παντού

Η τελευταία εβδομάδα μάς επιφύλαξε τεράστιες εκπλήξεις στον θεσμό του κυπέλλου σε διάφορες χώρες. Στην Αγγλία, η ερασιτεχνική Μάκλσφιλντ (6η κατηγορία) απέκλεισε την κάτοχο του θεσμού Κρίσταλ Πάλας, ίσως στη μεγαλύτερη έκπληξη του θεσμού διαχρονικά.

Επίσης, η Μπράιτον έθεσε νοκ άουτ τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο «σπίτι» της. Στην Ισπανία, η Ρεάλ, μετά την απώλεια του Σούπερ Καπ, γνώρισε νέο κάζο, αυτή τη φορά από την Αλμπαθέτε, ομάδα της Segunda Division, γνωρίζοντας οδυνηρό αποκλεισμό από το κύπελλο.

Στην Ελλάδα, ο εξαιρετικός ΟΦΗ «δάγκωσε» μέσα την ΑΕΚ, η οποία ακόμα είναι σε… χριστουγεννιάτικες διακοπές. Αυτό είναι το κύπελλο, φίλοι μου. Ο θεσμός των εκπλήξεων, με αγώνες νοκ άουτ μέχρι τα ημιτελικά.

Β.Β.