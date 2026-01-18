«Χτύπα Ολυμπιακέ μου ανέβα ψηλά», λέει ο ύμνος του Ολυμπιακού και οι ποδοσφαιριστές του το κάνουν πράξη!

Η πρώτη νίκη του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα για το 2026 ήταν ηχηρή! Οι μαυροπράσινοι έκαναν τη μεγάλη έκπληξη, επικρατώντας της Πάφου με 2-0 στο ΓΣΠ και απέδειξαν ξανά ότι μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια μεγάλους αντιπάλους, όπως έκαναν άλλωστε και άλλες φορές κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Το συγκρότημα του Γιώργου Κωστή έφτασε τους 20 βαθμούς, απομακρύνθηκε περισσότερο από τη ζώνη του υποβιβασμού και πλέον ατενίζει το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

Συν τοις άλλοις, η τελευταία τεράστια επιτυχία μπόλιασε την ομάδα με περισσότερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Με δεδομένο ότι ακολουθεί το παιχνίδι με την Ένωση στο «Τάσος Μάρκου» (24/1, 17:00), για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος, οι μαυροπράσινοι έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν περισσότερο τη βαθμολογική τους θέση. Όχι πώς το παιχνίδι θα είναι εύκολο. Αντιθέτως, θα χρειαστεί πολλή προσπάθεια για να φτάσουν στον στόχο τους και στον Ολυμπιακό το ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό.