Απόλλων/ΑΠΟΕΛ: Ένας αγώνας που θα δείξει ποιος έχει τις πιο... απειλητικές διαθέσεις προς τα ψηλά!

Δημοσιευτηκε:

Σημαντικός ο αγώνας στη Λεμεσό.

Ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας είναι οι δυο ομάδες που συμπληρώνουν την εξάδα αυτή τη στιγμή και δείχνουν οι μόνες ικανές για να απειλήσουν την πρώτη τετράδα στη διεκδίκηση διάφορων στόχων μέσω του πρωταθλήματος.

Ο σημερινός μεταξύ τους αγώνας στο «Αλφαμέγα» θα μας δείξει ποια από τις δυο θα έχει πιο... απειλητικές διαθέσεις προς τις προπορευόμενες.

Ο ΑΠΟΕΛ πάει στο παιχνίδι έχοντας 32 βαθμούς, δυο πίσω από ΑΕΚ και Άρη, και έχοντας αγώνα λιγότερο και με νίκη ξεφεύγει από την έκτη θέση. Από την άλλη, δυο βαθμούς πιο πίσω (30β.) είναι ο Απόλλωνας που με τέταρτη συνεχόμενη νίκη θα μπει για τα καλά ξανά στην κόντρα για κάλυψη ευρωπαϊκής θέσης. 

Σ.Σ.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛΑΠΟΛΛΩΝΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

