ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γι’ αυτό έντυσαν στα γαλαζοκίτρινα τον Σαβό!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Γι’ αυτό έντυσαν στα γαλαζοκίτρινα τον Σαβό!

Με τα δύο γκολ που πέτυχε απέδειξε τις εκτελεστικές του ικανότητες.

Στα τελευταία παιχνίδια αποδεικνύεται γιατί στην ΑΕΛ επέμεναν και τελικά τα κατάφεραν να ντύσουν στα γαλαζοκίτρινα τον Ζακάρια Σαβό, ο o οποίος σε τρεις αγώνες έχει σημειώσει ισάριθμα γκολ!

Ο επιθετικός από την Γκάμπια πήρε από το χέρι τους γαλαζοκίτρινους και τους οδήγησε σε μία πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον Ακρίτα (0-2), κάτι που θα έχει θετικές συνέπειες, αφού με δεδομένο ότι σήμερα θα τεθούν αντιμέτωποι Απόλλων και ΑΠΟΕΛ, αυτό θα δώσει την ευκαιρία στην ΑΕΛ να μειώσει την απόσταση από την 6η θέση.

Βλέποντας κανείς τα δύο γκολ του 26χρονου επιθετικού καταλαβαίνει ότι πρόκειται για παίκτη που… μυρίζεται το γκολ. Στο πρώτο, παρότι βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση, σημάδεψε σωστά στη γωνία και σκόραρε, ενώ στο δεύτερο, με το μονοκόμματο σουτ που επιχείρησε δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Πλέον, στην ΑΕΛ αφήνουν για λίγο στην άκρη το πρωτάθλημα και επικεντρώνονται στον νοκ άουτ αγώνα κυπέλλου με τον Άρη που είναι προγραμματισμένος για την επόμενη Τετάρτη στο Άλφαμέγα (18:00). Αναμφισβήτητα, στόχος των γαλαζοκιτρίνων είναι η πρόκριση στους «8» και θα τα δώσουν όλα για να τα καταφέρουν.

Αύριο ενδεχομένως θα φανεί η σοβαρότητα των τραυματισμών των Μακρή και Κονσεϊσάο, που αποχώρησαν από το παιχνίδι με ενοχλήσεις.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αφηνιασμένος Γιόβιτς, αγριεμένη ΑΕΚ και τεσσάρα στον Παναθηναϊκό!

Ελλάδα

|

Category image

Συνάντηση της Μπαρτσελόνα με το NBA παρόντος του Πάου Γκασόλ - Παραμένει πιστή στην Ευρωλίγκα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εκδικήθηκε την Τορίνο και εδραιώθηκε στην τετράδα η Ρόμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρήση Αίαντα και συλλήψεις οπαδών του ΑΠΟΕΛ έξω από το «Alphamega»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ασταμάτητη Ομόνοια, το προσπέρασμα του Απόλλωνα, η επιστροφή της ΑΕΚ ο… χαμός στο δεύτερο σκαλοπάτι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Λοσάδα: «Αυτό που έγινε τον τελευταίο μήνα είναι ασυνήθιστο στο ποδόσφαιρο»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μεθυστικός για ένα ημίχρονο με τρομερό Χατσίδη ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Γκαρσία: «Το καλό είναι ότι η ομάδα προσπάθησε - Το έχεις πει τέλεια...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Με το 5/5 του Λοσάδα προσπέρασε τον ΑΠΟΕΛ ο Απόλλωνας!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Έβερτον υπέταξε την Άστον Βίλα που ξέμεινε στο -7 από την κορυφή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξέσπασμα οπαδών του Άρη κατά της ομάδας και του Καρυπίδη

Ελλάδα

|

Category image

Μαζική αποχώρηση ταλέντων στην Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με δέκα και ο Απόλλωνας, αποβλήθηκε ο Μπράουν

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ναυάγιο η άμυνα του ΑΠΟΕΛ με δύο πέναλτι και μια αποβολή σε ένα ημίχρονο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη