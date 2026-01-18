Γι’ αυτό έντυσαν στα γαλαζοκίτρινα τον Σαβό!

Στα τελευταία παιχνίδια αποδεικνύεται γιατί στην ΑΕΛ επέμεναν και τελικά τα κατάφεραν να ντύσουν στα γαλαζοκίτρινα τον Ζακάρια Σαβό, ο o οποίος σε τρεις αγώνες έχει σημειώσει ισάριθμα γκολ!

Ο επιθετικός από την Γκάμπια πήρε από το χέρι τους γαλαζοκίτρινους και τους οδήγησε σε μία πολύ σημαντική νίκη απέναντι στον Ακρίτα (0-2), κάτι που θα έχει θετικές συνέπειες, αφού με δεδομένο ότι σήμερα θα τεθούν αντιμέτωποι Απόλλων και ΑΠΟΕΛ, αυτό θα δώσει την ευκαιρία στην ΑΕΛ να μειώσει την απόσταση από την 6η θέση.

Βλέποντας κανείς τα δύο γκολ του 26χρονου επιθετικού καταλαβαίνει ότι πρόκειται για παίκτη που… μυρίζεται το γκολ. Στο πρώτο, παρότι βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση, σημάδεψε σωστά στη γωνία και σκόραρε, ενώ στο δεύτερο, με το μονοκόμματο σουτ που επιχείρησε δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Πλέον, στην ΑΕΛ αφήνουν για λίγο στην άκρη το πρωτάθλημα και επικεντρώνονται στον νοκ άουτ αγώνα κυπέλλου με τον Άρη που είναι προγραμματισμένος για την επόμενη Τετάρτη στο Άλφαμέγα (18:00). Αναμφισβήτητα, στόχος των γαλαζοκιτρίνων είναι η πρόκριση στους «8» και θα τα δώσουν όλα για να τα καταφέρουν.

Αύριο ενδεχομένως θα φανεί η σοβαρότητα των τραυματισμών των Μακρή και Κονσεϊσάο, που αποχώρησαν από το παιχνίδι με ενοχλήσεις.