Θελάδες: «Δεν έχω αμφιβολία ότι θα ανακάμψουμε - Στο Λονδίνο για το καλύτερο»

Θελάδες: «Δεν έχω αμφιβολία ότι θα ανακάμψουμε - Στο Λονδίνο για το καλύτερο»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Πάφου Άλμπερτ Θελάδες μετά την ήττα της ομάδας του από τον Ολυμπιακό στο ΓΣΠ με 2-0.

Για το πώς εξηγεί την εμφάνιση: «Δεν παίξαμε όπως μπορούμε. Δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί όπως μπορούμε. Δεν ήταν καλή η απόδοσή μας, πρέπει να βελτιωθούμε. Είναι ευθύνη μου».

«Πρέπει να αποθεραπευτούμε από αυτό το παιχνίδι. Θα παίξουμε απέναντι σε μια από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Πρέπει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί από ότι σήμερα. Σε αυτό θα δουλέψουμε. Θα ετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για την Τσέλσι. Θα πάμε εκεί για να ανταγωνιστούμε και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο».

Αν πρέπει η ομάδα να προετοιμαστεί κυρίως σωματικά ή ψυχολογικά: «Aμφότερα. Το πιο σημαντικό είναι να δούμε τους τραυματίες. Είχαμε πολύ κακό παιχνίδι με τρεις τραυματισμούς. Στα 5-10 λεπτά έπρεπε να κάνουμε την πρώτη μας αλλαγή. Μετά ο παίκτης που μπήκε έπρεπε να βγει. Μετά ακόμη μία αναγκαστική αλλαγή. Πρέπει να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται και αν μπορούμε να τους επαναφέρουμε. Σίγουρα είναι και ο ψυχολογικός τομέας ειδικά μετά από ένα παιχνίδι που δεν ήμασταν καλοί. Αλλά είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα ανακάμψει. Δεν έχω αμφιβολία για αυτό».

Αν σκέφτεται μεταγραφές: «Νομίζω σήμερα δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για αυτό. Εμπιστεύομαι πολύ όλους τους παίκτες που έχω. Σήμερα δεν μπορούμε να μιλάμε για μεταγραφές. Στο μυαλό μου είναι η επαναφορά των παικτών σωματικά και ψυχολογικά. Έχουμε τεράστιο παιχνίδι στο Champions League, με την Τσέλσι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να είμαστε πολύ καλύτεροι από σήμερα».

Διαβαστε ακομη