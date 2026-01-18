Στο πλευρό του Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός: «Καλή επιτυχία Αγιούμπ στον αποψινό τελικό»

Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής είναι πλέον εδώ και το Μαρόκο βρίσκεται μία ανάσα μακριά από την απόλυτη καταξίωση. Η ομάδα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται στον μεγάλο τελικό με αντίπαλο τη Σενεγάλη με ξεκάθαρο στόχο το χρυσό και την κορυφή του Αφρικανικού ποδοσφαίρου.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται δίπλα στον ποδοσφαιριστή του και τον μεγάλο αγώνα που δίνει με την εθνική του ομάδα και τον στηρίζει, ελπίζοντας να επιστρέψει πίσω στον Πειραιά με την κούπα στις αποσκευές του.

Στα social media οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν την υποστήριξη τους και του ευχήθηκαν καλή επιτυχία.

Αναλυτικά η δημοσίευση του Ολυμπιακού:«Καλή επιτυχία Αγιούμπ στον αποψινό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής με το Μαρόκο απέναντι στη Σενεγάλη!»