Κακός καιρός για «κοιλιά»

Λίγο η διακοπή των Χριστουγέννων, το γιορτινό κλίμα με τις διακοπές, το τέλος συνεχόμενων και δύσκολων αγώνων, η έτσι κι αλλιώς ανάγκη για ανάσες...

Όλα αυτά είναι λογικό να έχουν ως αποτέλεσμα για κάποιες ομάδες να κάνουν «κοιλιά». Το θέμα είναι πως φτάσαμε αισίως στην 18η αγωνιστική και οι ισορροπίες παραμένουν λεπτές, είτε στο πάνω είτε στο κάτω διάζωμα της βαθμολογίας.

Και η «κοιλιά» με συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα ενδεχομένως να φτιάξει μία απόσταση που να μην είναι εφικτό στην πορεία να καλυφθεί. Πάντοτε, τα πρώτα παιχνίδια μετά τα Χριστούγεννα είναι πολύ σημαντικά για να επιστρέψουν στον ρυθμό που είχαν οι ομάδες μας.

ΨΑΛ.