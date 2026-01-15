Back to back για την Πάφο: Κορυφαία ανδρική ομάδα του 2025!

Ήταν αναμενόμενο κι επιβεβαιώθηκε!

Για άλλη μια χρονιά η κορυφαία ανδρική ομάδα της χρονιάς προέρχεται από τον χώρο του ποδοσφαίρου με την Πάφο να παίρνει την πρώτη θέση στην ψηφοφορία των αθλητικών συντακτών και να βραβεύεται στην 53η Γιορτή των Αρίστων της ΕΑΚ.

Η παφιακή ομάδα πήρε για δεύτερη σερί χρονιά το βραβείο, κάτι που αναμενόταν δεδομένου ότι το 2025 στέφθηκε πρωταθλήτρια (για πρώτη φορά) και ακολούθως όχι μόνο κατάφερε να εξασφαλίσει συμμετοχή στη League Phase του Champions League αλλά και να διαγράψει εξαιρετική πορεία σε αυτήν.

Η Πάφος πήρε την πρωτιά με τεράστια απόσταση από τη δεύτερη ομάδα καθώς μάζεψε 1.962 βαθμούς έναντι 1.122 και μάλιστα 92 από τους 103 αθλητικούς συντάκτες που ψήφισαν την κατέταξαν πρώτη. Στη δεύτερη θέση κατετάγη επίσης ποδοσφαιρική ομάδα, η κυπελλούχος ΑΕΚ, που επίσης έκανε εξαιρετική πορεία στην Ευρώπη, τερματίζοντας στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League. Τρίτος σε ψήφους ο νταμπλούχος πετόσφαιρας Παφιακός.