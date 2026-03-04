Ζιβανάρης: Το πλάνο για την επόμενη ημέρα του ΑΠΟΕΛ

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Σίγουρα δεν μπορεί η βιωσιμότητα να εξαρτάται από το αποτέλεσμα ενός αγώνα ή μίας χρονιάς»

Το πλάνο από την πλευρά του σωματείου για το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΑΠΟΕΛ, τη θέση για τα γεγονότα με τους επενδυτές κι άλλα που αφορούν τους γαλαζοκιτρίνους, σχολίασε στην τοποθέτησή του ο πρόεδρος της ομάδας της Λευκωσίας, Κυριάκος Ζιβανάρης.

«Η μεγαλύτερη κριτική που δεχόμασταν ήταν ότι βλέπαμε το χρέος να μεγαλώνει. Ως πρόεδρος του Σωματείου αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί για το πώς κατέληξαν τα πικονομικά της εταιρείας. Το σωματείο πρέπει να συμμετέχει από την αρχή σε οποιεσδήποτε συζητήσεις αφορούν το μέλλον του ΑΠΟΕΛ. Στόχος μας δεν ήταν ποτέ να διαχειριστούμε μια κρίση, αλλά να την προλάβουμε».

«Το σωματείο βρέθηκε μπροστά σε μια κατάσταση που όλο γνωρίζετε. Η εταιρεία έφερε μια πρόταση και μας αναφέρθηκε ότι αν δεν υπογραφεί, θα είναι σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του ΑΠΟΕΛ. Με δική μας πρωτοβουλία επικοινωνήσαμε απευθείας με τους εκπροσώπους των επενδυτών.

Όταν κληθήκαμε να υπογράψουμε το έγγραφο η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Το έγγραφο αυτό, δεν μπορούσε να τεθεί προς έγκριση. Η πρόταση δεν αφορούσε επένδυση, αλλά δανεισμό. Τα νομικά ήταν πασιφανείς. Η μακροχρόνια βιωσιμότητα δεν εξασφαλιζόταν. Η απόφαση μας ήταν μονόδρομος. Δεν απορρίψαμε τους επενδυτές, αλλά την συγκεκριμένη πρόταση».

«Ο ΑΠΟΕΛ δεν μπορεί να λειτουργεί με μοντέλα του παρελθόντος. Πρέπει να χτίσουμε. Σίγουρα δεν μπορεί η βιωσιμότητα να εξαρτάται από το αποτέλεσμα ενός αγώνα ή μίας χρονιάς».

«Ο τρόπος με τον οποίο θα πορευθούμε θα παρθεί σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους».

«Το Σωματείο να διασφαλίζει ότι η λειτουργία του ΑΠΟΕΛ παραμένει εντός των σωστών πλαισίων. Πρόταση μας βασίζεται σε μία ευρύτερη συμμέτοχη. Ο στρατηγικός επενδυτής με εισροή κεφαλαίων μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις. Μικρότερες, αλλά σημαντικές προσφορές από επιφανείς ΑΠΟΕΛίστες. Ο κόσμος δεν θα είναι θεατής και το σωματείο θα εποπτεύει».

«Οι καιροί επιτάσσουν σοβαρότητα και το Σωματείο στέκεται στο ύψος των περιστάσεων».

«Με τον Χάρη Φωτίου υπάρχει συνεργασία και εμπιστοσύνη. Τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα, αλλά το ΑΠΟΕΛ είναι για τα δύσκολα».

