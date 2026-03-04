ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Κασεμίρο προτείνει τον Γκιμαράες, ο Σκόουλς θέλει τον Τονάλι, που τον θεωρεί ανώτερο του Ράις

H συζήτηση στη Γιουνάιτεντ για τον νέο «ηγέτη» στο κέντρο.

Ο Βραζιλιάνος διεθνής μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κασεμίρο, θα αποχωρήσει από την ομάδα της Premier League στο τέλος της σεζόν, με τη λήξη του συμβολαίου του και ο αγγλικός σύλλογος ψάχνει από τώρα για τον αντικαταστάτη του. Η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» είχε τη δυνατότητα να επεκτείνει για έναν ακόμη χρόνο τη συνεργασία της με τον 33χρονο άσο, αλλά αποφάσισε να τον αφήσει να φύγει το καλοκαίρι ως ελεύθερος.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «AS» ο Κασεμίρο θεωρεί πως ο συμπατριώτης του Μπρούνο Γκιμαράες είναι ο ιδανικός για να πάρει τη θέση του και το έχει πει και στη διοίκηση της Γιουνάιτεντ. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος διεθνής μέσος εντάχθηκε στο δυναμικό της Νιούκαστλ το καλοκαίρι του 2022 από τη Λιόν και από τότε έχει 189 συμμετοχές με την ομάδα της βόρειας Αγγλίας, με 31 γκολ και 32 ασίστ στο ενεργητικό του. Διαφορετική γνώμη όμως από τον Κασεμίρο έχει μια παλιά δόξα του συλλόγου, ο Πολ Σκόουλς, ο οποίος μάλιστα αγωνιζόταν στην ίδια θέση.

Ο παλαίμαχος σταρ συμφωνεί ότι η Γιουνάιτεντ πρέπει να στρέψει την προσοχή της στη Νιούκαστλ για να βρει τον παίκτη που ψάχνει για τη μεσαία γραμμή της, αλλά για τον Σάντρο Τονάλι και όχι για τον Γκιμαράες. Μάλιστα ο Σκόουλς θεωρεί πως ο Ιταλός μέσος είναι καλύτερος από τον Ντέκλαν Ράις της Αρσεναλ!

«Πραγματικά πιστεύω πως ο Ράις είναι σπουδαίος, αλλά για εμένα ο Τονάλι είναι καλύτερος, ειδικά για τον παίκτη που ψάχνει η Γιουνάιτεντ για να καλύψει το κενό του Κασεμίρο στη μεσαία γραμμή της. Είναι καλύτερος φυσικά από τον Κασεμίρο, αλλά και ανώτερος του Ράις. Ο Ντέκλαν είναι σπουδαίος, αλλά κάνει λάθη, έχει περιττές ενέργειες σε κρίσιμα σημεία, ενώ ο Τονάλι είναι ο ιδανικός για να βρει επιτέλους η Γιουνάιτεντ τον παίκτη που θα δώσει επιτέλους λύσεις στη σύνδεση της άμυνας με τη μεσαία γραμμή της.»

Η Γιουνάιτεντ συνεχίζει λοιπόν να ψάχνει για τον αντικαταστάτη του Κασεμίρο και σύμφωνα με την εφημερίδα «Telegraph» έχει πράγματι στην κορυφή της λίστας της τον Τονάλι, ο οποίος θέλει να φύγει το καλοκαίρι από τη Νιούκαστλ. Ο 25χρονος Ιταλός διεθνής μέσος έχει συμβόλαιο με τις «καρακάξες» μέχρι το 2028, με το κασέ του να φτάνει, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, στα 100 εκατ. ευρώ. Η καριέρα του Τονάλι διακόπηκε προσωρινά από τον δεκάμηνο αποκλεισμό του λόγω παράνομου στοιχηματισμού, αλλά από τότε πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις με την ομάδα της βόρειας Αγγλίας.

Διαβαστε ακομη