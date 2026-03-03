Πρέπει να το αλλάξει στα πλέι οφ

Έχοντας κερδίσει μονάχα τα δύο από τα εννέα τελευταία παιχνίδια (σ.σ. στα υπόλοιπα δέχθηκε πέντε ήττες και έφερε δυο ισοπαλίες), ήταν αναμενόμενο για την Πάφος FC να οπισθοχωρήσει στη μάχη για κατάκτηση του πρωταθλήματος και πλέον παλεύει κυρίως για εξασφάλιση ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Μάλιστα, κόντρα στον Άρη, ναι μεν γλύτωσε την ήττα στο φινάλε, όμως συμπλήρωσε τέταρτο σερί παιχνίδι χωρίς επιτυχία απέναντι σε ανταγωνιστή. Είχαν προηγηθεί από τον Ιανουάριο και μετά οι ήττες από Απόλλωνα (2-1), ΑΕΚ (1-2) και Ομόνοια (2-4).

Σαφώς πρόκειται για στατιστικό που το συγκρότημα του Αλμπέρτ Θελάδες θα πρέπει να αλλάξει στα πλέι οφ, για να παραμείνει σε προνομιούχο θέση.

Μέχρι τότε έχει να δώσει δυο παιχνίδια με αντιπάλους από το β’ γκρουπ, αφού αντιμετωπίζει πρώτα την Ε.Ν. Ύψωνα κι έπειτα τον Ακρίτα.

Στο μεταξύ, ο Φίλιππος Γεωργίου έθεσε ενώπιον των ιθυνόντων της Πάφος FC την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου της ομάδας στην ΚΟΠ, όμως θα γίνει προσπάθεια να μεταπειστεί.