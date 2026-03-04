ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρώτη ομαδική προπόνηση για τον Ματίας Λεσόρ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρώτη ομαδική προπόνηση για τον Ματίας Λεσόρ

Πλησιάζει η στιγμή της επιστροφής του Γάλλου σέντερ.

Η στιγμή που ο Ματίας Λεσόρ θα πατήσει παρκέ σε αγώνα του Παναθηναϊκού την τρέχουσα σεζόν πλησιάζει. Ο Γάλλος διεθνής σέντερ, ο οποίος ακολουθούσε εντατικό πρόγραμμα ατομικών προπονήσεων, πραγματοποίησε σήμερα (4/3) την πρώτη ομαδική προπόνηση υπό την τεχνική καθοδήγηση του Εργκίν Αταμάν. O Toύρκος τεχνικός δεν είχε στη διάθεσή του στη σημερινή προπόνηση τους Ρισόν Χολμς και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.

Ο Λεσόρ βρίσκεται κοντά στην επανένταξή του, ωστόσο δεν είνα γνωστό, αν θα παίξει για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν, απέναντι στους ερυθρόλευκους στο ΣΕΦ, την ερχόμενη Παρασκευή (6/3, 21:15).

Η τελευταία φορά που είχε αγωνιστεί, ο Ματίας Λεσόρ, ήταν στον ημιτελικό του φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι τον Μάιο του 2025, απέναντι στη μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενερμπαχτσέ, κι ενώ... δεν ήταν έτοιμος.

Το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός αποδέσμευσε τον Ομερ Γιούρτσεβεν πριν από λίγες ημέρες δείχνει πως στον Παναθηναϊκό έχουν λάβει... εγγυήσεις για την ετοιμότητα του Γάλλου σέντερ Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ είχε τραυματιστεί σοβαρά τον Δεκέμβριο του 2024 (κάταγμα περόνης) στην αναμέτρηση με την Μπασκόνια.

Πλέον, απομένει να φανεί αν ο Εργκίν Αταμάν θα τον ρίξει... αμέσως στα βαθιά (δηλαδή σε ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ) ή αν θα προτιμήσει να γίνει πιο σταδιακά και απέναντι σε πιο εύκολους αντιπάλους η επανένταξή του σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Πάντως, ο Εργκίν Αταμάν, είδε τους Ρισόν Χολμς και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να μην προπονούνται σήμερα (4/3). Ο πρώτος λόγω της ιγμορίτιδας που τον ταλαιπωρεί και ο δεύτερος λόγω φλεγμονής στον άκρο πόδα του δεξιού ποδιού.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή στον Μαγκουάιρ για τα όσα έγιναν στη Μύκονο το 2020

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα λεφτά που χρειάζεται ο ΑΠΟΕΛ μέχρι τις 31 Μαΐου, σύμφωνα με τον Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

AΠΟΕΛ: Το σωματείο στηρίζει την υφιστάμενη διοίκηση ή προκρίνει άλλη;

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Βόμβα» Ισπανών για Κλοπ: «Σε επαφές με την Ατλέτικο Μαδρίτης για να αντικαταστήσει τον Σιμεόνε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η «μοναδική ρεαλιστική λύση» του Πετρίδη, «δανεισμός» από τον Ζιβανάρη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ορμήδεια και ΑΕΚ Κελλιών πήραν προβάδισμα για τον τελικό

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ζιβανάρης: Το πλάνο για την επόμενη ημέρα του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Κασεμίρο προτείνει τον Γκιμαράες, ο Σκόουλς θέλει τον Τονάλι, που τον θεωρεί ανώτερο του Ράις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτη ομαδική προπόνηση για τον Ματίας Λεσόρ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πλήγμα για την Μπαρτσελόνα: Τέσσερις εβδομάδες εκτός ο Μπαλντέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νεϊμάρ, η Βραζιλία τον θέλει στο Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η ΑΕΚ είναι οικογένεια και θα παραμείνει πάνω από όλους μας» - Ανακοίνωση από σωματείο και εταιρεία

ΑΕΚ

|

Category image

Οριστικό πλάνο χωρίς πέντε για τον Μπεργκ - Αγώνας δρόμου για άλλους δύο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σοβαρές καταγγελίες από τον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ και κάνει λόγο για «δολοφονική επίθεση»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Ροντρίγκο έπαιζε… χρόνια με πρόβλημα στον χιαστό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη