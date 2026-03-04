Η «μοναδική ρεαλιστική λύση» του Πετρίδη, «δανεισμός» από τον Ζιβανάρη

Στην γραπτή του τοποθέτηση ο Πρόδρομος Πετρίδης, με αφορμή την αποχώρησή του από την προεδρία του ΑΠΟΕΛ, είχε χαρακτηρίσει ως «μοναδική ρεαλιστική λύση» την τελευταία πρόταση από Βραζιλιάνους επενδυτές.

«Η πρόταση που πρόσφατα τέθηκε ενώπιόν μας από την 2η ομάδα Βραζιλιάνων επενδυτών για στρατηγική επένδυση αποτέλεσε, κατά την ξεκάθαρη και σταθερή μου θέση, τη μοναδική ρεαλιστική λύση υπό τις σημερινές οικονομικές συνθήκες».

Στη σημερινή (04/03) Γενική Συνέλευση του σωματείου, ο πρόεδρος Κυριάκος Ζιβανάρης σχολίασε ότι η πρόταση αυτή ήταν αδύνατον να προχωρήσει καθώς δεν διασφάλιζε και μελλοντικά τον ΑΠΟΕΛ, αλλά ήταν καθαρά θέμα δανεισμού.

«Μας παρουσιάστηκε και μας ειπώθηκε ξεκάθαρα ότι αν δεν υπογραφεί, θα είναι σε κίνδυνο η βιωσιμότητα του ΑΠΟΕΛ. Με δική μας πρωτοβουλία επικοινωνήσαμε απευθείας με τους εκπροσώπους των επενδυτών. Όταν κληθήκαμε να υπογράψουμε το έγγραφο η θέση μας ήταν ξεκάθαρη. Το έγγραφο αυτό, δεν μπορούσε να τεθεί προς έγκριση. Η πρόταση δεν αφορούσε επένδυση, αλλά δανεισμό. Η μακροχρόνια βιωσιμότητα δεν εξασφαλιζόταν» ανάφερε μεταξύ άλλων.