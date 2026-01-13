Ομαλή μετάβαση και νικηφόρο ντεμπούτο στη νέα εποχή της Πάφου

Η Πάφος FC επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 2-0 της Ομόνοιας Αραδίππου στο «Στέλιος Κυριακίδης», στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, σε ένα παιχνίδι που μόνο εύκολο δεν αποδείχθηκε. Μετά την ήττα από τον Απόλλωνα, οι κυανόλευκοι είχαν ανάγκη το τρίποντο και το πήραν, παραμένοντας σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.

Το παιχνίδι είχε αρκετές δυσκολίες, με την Ομόνοια Αραδίππου να παρουσιάζεται καλά οργανωμένη και να δυσκολεύει τις προσπάθειες των γηπεδούχων. Η Πάφος FC, ωστόσο, έδειξε υπομονή, φτάνοντας σε ένα υπερπολύτιμο τρίποντο.

Πέρα από το αποτέλεσμα, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η ομάδα έδειξε πως η μετάβαση στην τεχνική ηγεσία γίνεται ομαλά. Μετά από 2,5 χρόνια άκρως επιτυχημένης παρουσίας του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, ο οποίος, ως γνωστόν, ανέλαβε τη Σπαρτάκ Μόσχας, τα ηνία πέρασαν στον Άλμπερτ Θελάδες. Παρά αυτή τη μεγάλη αλλαγή, η παφιακή ομάδα έδειξε ξανά πώς ξέρει να παίρνει το ζητούμενο.

Με 37 βαθμούς, έχοντας απόσταση δύο βαθμών από την πρωτοπόρο Ομόνοια (39) και με αγώνα στο χέρι, η Πάφος FC παραμένει δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου, επιβεβαιώνοντας ξανά πως διαθέτει τη σταθερότητα και την ποιότητα για να κόψει πρώτη το νήμα.