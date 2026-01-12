Για όμορφο... καλωσόρισμα

Υπό την καθοδήγηση του νέου της τεχνικού Άλμπερτ Θελάδες και με στόχο τη νίκη ώστε να μην χάσει έδαφος από την κορυφή, η Πάφος FC υποδέχεται απόψε (19:00) στο «Στέλιος Κυριακίδης» την Ομόνοια Αραδίππου. Και δεν μπορεί να την υποτιμήσει, ενώ δεν έχει πολυτέλεια για δεύτερη σερί ήττα αφού είχε προηγηθεί αυτή από τον Απόλλωνα που την έριξε από την 1η θέση. Ο Ισπανός τεχνικός λοιπόν θέλει να μπει με το δεξί και είναι μία νίκη που χρειάζεται η Πάφος ώστε να ντοπαριστεί ψυχολογικά ενόψει των συνεχόμενων υποχρεώσεων.

Θα ακολουθήσει η εκτός έδρας μάχη με τον Ολυμπιακό (17/01), η δοκιμασία εκτός με την Τσέλσι (21/01), θα τα πει εντός με την ΑΕΚ (25/01), και με Σλάβια Πράγας (28/01) και θα κλείσει με έξοδο στο Δασάκι και τον Εθνικό Άχνας (31/01).

Η μεσοβδόμαδη πρόκριση στην οκτάδα του κυπέλλου επί του Ακρίτα ήρθε με όχι και τόσο πειστική εμφάνιση και υπό την καθοδήγηση ξανά του Θελάδες οι παίκτες επιβάλλεται να ανεβάσουν στροφές.