Πάει Βαλένθια ο 16χρονος Πιερή από την Αγία Νάπα - Τον ζητούσαν ομάδες από Ελλάδα και Γερμανία

Πάει Βαλένθια ο 16χρονος Πιερή από την Αγία Νάπα - Τον ζητούσαν ομάδες από Ελλάδα και Γερμανία

Τράβηξε βλέμματα ο νεαρός της Αγίας Νάπας κι ανοίγει τα φτερά του για το εξωτερικό

Στη Βαλένθια θα πάει ο 16χρονος Ανδρέας Πιερή από την Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με αναφορά στο εξωτερικό, ο νεαρός χαφ ήταν στα ραντάρ ελληνικών και γερμανικών ομάδων, όμως εν τέλει θα συνεχίσει την καριέρα του στην ισπανική ομάδα.

Μάλιστα, οι αναφορές κάνουν λόγο για υπογραφή συμβολαίου για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

