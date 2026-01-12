Πάει Βαλένθια ο 16χρονος Πιερή από την Αγία Νάπα - Τον ζητούσαν ομάδες από Ελλάδα και Γερμανία
Τράβηξε βλέμματα ο νεαρός της Αγίας Νάπας κι ανοίγει τα φτερά του για το εξωτερικό
Στη Βαλένθια θα πάει ο 16χρονος Ανδρέας Πιερή από την Αγία Νάπα.
Σύμφωνα με αναφορά στο εξωτερικό, ο νεαρός χαφ ήταν στα ραντάρ ελληνικών και γερμανικών ομάδων, όμως εν τέλει θα συνεχίσει την καριέρα του στην ισπανική ομάδα.
Μάλιστα, οι αναφορές κάνουν λόγο για υπογραφή συμβολαίου για τα επόμενα 2,5 χρόνια.
Valencia set to sign highly-regarded teenage midfielder Andreas Pieri from Cypriot side Ayia Napa.— Ben Jacobs (@JacobsBen) January 11, 2026
Deal to be completed this week after Pieri turns 16 on Tuesday. 2.5-year contract already agreed.
Understand Pieri had interest from Italian, German and Greek clubs but was sold… pic.twitter.com/ieEIFTXmMl