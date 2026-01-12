Πάει Βαλένθια ο 16χρονος Πιερή από την Αγία Νάπα - Τον ζητούσαν ομάδες από Ελλάδα και Γερμανία

Στη Βαλένθια θα πάει ο 16χρονος Ανδρέας Πιερή από την Αγία Νάπα.

Σύμφωνα με αναφορά στο εξωτερικό, ο νεαρός χαφ ήταν στα ραντάρ ελληνικών και γερμανικών ομάδων, όμως εν τέλει θα συνεχίσει την καριέρα του στην ισπανική ομάδα.

Μάλιστα, οι αναφορές κάνουν λόγο για υπογραφή συμβολαίου για τα επόμενα 2,5 χρόνια.